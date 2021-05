Elezioni Rsu, Fillea Cgil primo sindacato alla Adler Evo, Fassa Bortolo e Buzzi

Si sono svolte in questi giorni le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori in alcune fabbriche della nostra provincia, realtà importanti nei settori del legno e del cemento, calce e gesso, quali ADLER EVO di Pianfei, FASSA BORTOLO di Bagnasco, BUZZI di Robilante.



Grande la partecipazione, centinaia le lavoratrici e i lavoratori che hanno contribuito, con il loro voto, al risultato di questo importante appuntamento democratico, che ha confermato quale primo sindacato la nostra organizzazione provinciale Fillea CGIL.



“Un importante risultato per la nostra organizzazione – dichiara Nicola Gagino Segretario generale della Fillea Cgil di Cuneo – che ha confermato una grande voglia di partecipazione democratica delle lavoratrici e dei lavoratori ed il buon lavoro fatto dai nostri delegati nei tre anni precedenti, dando altresì fiducia ai tanti nuovi candidati eletti, tra cui significativa è la presenza delle donne. Auguriamo un buon lavoro a tutti, in particolare ai neo eletti, nella consapevolezza dell'importante e non sempre semplice lavoro che li aspetta nel prossimo futuro. Come sempre saremo al loro fianco, da una parte sola, quella dei lavoratori”.





La Segreteria provinciale FILLEA CGIL Cuneo