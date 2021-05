Giulia Rei del Denina è la vincitrice della borsa di studio YWPA di Zonta Saluzzo

Giulia Rei, studentessa dell'Istituto Denina Pellico Rivoira di Saluzzo è la vincitrice della borsa di studio YWPA 2021 di Zonta Club di Saluzzo.

Il concorso istituito da Zonta International, promosso ogni anno dai club locali vuole incoraggiare le giovani studentesse a partecipare alla vita pubblica e politica in favore del miglioramento della condizione femminile, premiando il loro impegno nel volontariato, la loro attitudine alla leadership in ambito scolastico e sociale.

La borsa di studio (500 euro) anche in questa edizione, era indirizzata a studentesse di età compresa tra i 16 e 19 anni residenti nel Saluzzese, iscritte ad un istituto Superiore sul territorio.

“Il materiale prodotto dalla candidata è stato esaminato dall'apposita commissione e messo a confronto con la documentazione e gli elaborati presentati da tutte le altre candidate frequentanti le Superiori del saluzzese. E' risultato il più rispondente ai requisiti richiesti dal concorso e agli ideali zontiani” - spiega Anna Maria Gavatorta, presidente di Zonta club Saluzzo.

“Anche a nome delle socie, porgo vivissime congratulazioni alle insegnanti e alla vincitrice e ringrazio di cuore tutte le studentesse che hanno voluto mettersi in gioco”.

“Non arrendetevi mai!” - conclude la presidente citando una frase di Rita levi Montalcini, socia onoraria del sodalizio - una donna che ha fatto dei suoi sogni la sua vita, lodando e affermando il valore dell'imperfezione, offrendo speranza e futuro a tante altre donne: le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società".

Giulia Rei, della classe IVC RIM, ringrazia e commenta il suo risultato “Mai avrei pensato di scrivere parte di questo articolo e adesso ne sono molto felice. Non immaginavo di poter arrivare fin qui, perché lo vedevo come un grande progetto, più grande di me, ma mi sono detta "tentare non fa mai male, quindi ci provo" ed eccomi qui. La notizia di questa vittoria mi ha dato tanta soddisfazione e mi ha fatto capire ancora una volta che ogni sacrificio, prima o poi, viene ripagato.

Sono felice perché, utilizzando qualche frase per raccontarmi, alcune persone hanno saputo cogliere ed apprezzare parte della mia vita, del mio mondo.

Con questo progetto, l'associazione internazionale dello Zonta Club mi ha permesso di approfondire alcuni argomenti che ritengo molto significativi e attuali, ovvero la condizione della donna oggi nel nostro Paese, ma, più in generale, in tutto il mondo. Ho cercato di dire quello che sapevo a riguardo, di esporre quali sono, secondo me, i problemi maggiori di fronte ai quali una donna si può trovare.

Se potessi cambiare una sola cosa per migliorare la condizione femminile nel mio Paese darei la priorità all’eliminazione della violenza sulle donne, perché oggigiorno è un elemento ancora troppo presente.

Inoltre, in molti Stati del mondo la donna è ancora troppo sottovalutata, anche a livello scolastico e ci sono ancora tantissime donne che non possono permettersi di andare a scuola, di sedersi in un banco e studiare.

Credo che l’istruzione sia fondamentale per ognuno di noi, perché, se non si è ignoranti, è più facile far valere i propri diritti.

Non tutti hanno la fortuna di vivere in una società come la nostra che, seppur con tanti difetti, riesce a garantirci un’istruzione.

A questo proposito, voglio ringraziare tanto i miei professori e la mia famiglia che, in un modo o nell’altro, sono sempre riusciti a darmi tanta forza, nonostante le numerose difficoltà.

In modo particolare, vorrei dedicare questo premio ad una persona per me molto importante: il mio papà, che è sempre con me.

Inoltre, grazie al progetto Zonta, ho avuto la possibilità di parlare delle attività che svolgo nel tempo libero e ciò mi ha permesso di raccontare i mondi nei quali sono riuscita e riesco tuttora a trovare me stessa.

Sono grata per tutte le opportunità che mi sono state concesse da parte della Ginnastica Saluzzo Libertas, del coro J4JOY di Saluzzo e dell’Oratorio di Paesana, perché tutti loro messi insieme sono la mia grande seconda famiglia.

Infine, ringrazio lo Zonta Club, perché ha creduto in me e mi ha fatto capire, ancora una volta, che la mia allenatrice ha ragione: “volere significa potere”, perché, se si vuole veramente raggiungere un obiettivo, si riesce sempre a trovare il modo per farlo”.

Un ultimo commento da parte dell'insegnante Giuseppina Bonardi, coordinatrice della classe di Giulia: “Giulia è costante nello studio, precisa nell’esecuzione dei compiti, intellettualmente curiosa e puntigliosa.

E’ sempre attiva nel partecipare alla lezione prendendo appunti. La sua presenza sorridente e tranquilla all’interno del gruppo classe è positiva: in caso di discussioni o contrasti, basta scambiare uno sguardo con lei per trovare una piccola oasi di pace!

Penso che Giulia possa esprimere le sue idee riguardo alle problematiche sociali e allo sviluppo della donna con il suo sguardo pulito e sorridente che si impone senza strepiti o prepotenza”.

L'assegnazione ufficiale della borsa e relative menzioni agli Istituti avverrà durante la cerimonia del 2 Giugno, Festa della Repubblica, nell'ambito della consegna della Costituzione ai diciottenni da parte del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.