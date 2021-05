Officina delle Idee per l'Ospedale di Saluzzo: si rinnova il Consiglio direttivo

Officina delle Idee per l'Ospedale di Saluzzo: i soci disponibili ad entrare nel Consiglio direttivo che sarà in carica fino al 2023

L’ “Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo" rinnova il Consiglio direttivo che sarà in carica nel triennio 2021-2023.

L’associazione ” rende noto che hanno manifestato la loro disponibilità a far parte del nuovo Direttivo: Sergio Anelli, Giovanni Damiano, Michele Fino, Luca Franco, Stefano Giuggia, Radu Vaccarini e Giuseppe Viano.

La componente femminile ha visto la disponibilità di Andreana Chiavazza, Alessandra Garza e Cristina Villosio. “Potendo convocare l’Assemblea dei soci, sulla base dell’art.11 dello Statuto del sodalizio – informa il presidente uscente Giovanni Damiano - si deve procedere ad elezioni, tenuto conto del rispetto delle regole sul distanziamento sociale, così come all’adempimento delle incombenze contabili e legali".

L’Assemblea è convocata giovedì 20 maggio alle 18 presso il “Caffè Principe” di via Silvio Pellico. Nel Direttivo siederanno cinque uomini e due donne.

All’ordine del giorno è prevista la relazione del presidente Damiano, la presentazione e l’approvazione del rendiconto redatto da Giulio Buonpane, le variazioni dello Statuto curate da Armando Mariotta, le varie ed eventuali. A fine serata lo spoglio delle schede.

Ha diritto di voto e quindi di partecipazione all’Assemblea chi è in regola con il tesseramento per il 2021: già dalle 14 presso il “Caffè Principe” sarà attivo un presidio presso il quale si potrà aderire al sodalizio.

La tessera come socio ordinario “costa” 10 euro, mentre 50 come socio sostenitore. I compiti e i ruoli svolti nel direttivo sono assolutamente non retribuiti.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.