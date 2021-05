Oltre 111 chilometri di strade sono passati da Provincia ad Anas

Il procedimento di dismissione di questi tratti stradali da Provincia ad Anas si è prolungato di alcuni giorni rispetto al previsto in seguito ad alcune modifiche inserite dalla stessa Anas nel verbale definitivo di consegna e che sono state oggetto di confronto tra i due enti. Tra queste la cessione diretta alla Provincia di Cuneo, senza il passaggio alla Regione, di un tratto di 1,4 km della strada statale 490 del Colle del Melogno verso la Liguria con innesto con la statale 28 a Bagnasco che comprende un ponte sul Tanaro gravemente danneggiato dall’alluvione dell’ottobre scorso per il quale serviranno fondi ministeriali.

. strada provinciale 582 Garessio – Cerisola dal km 0 al km 15,700; sp 662 .Savigliano ponte Maira – Lagnasco bivio con sp 133 dal km 15,500 al km 22.100; Lagnasco bivio sp 133 – Saluzzo dal km 22,100 al km 27; innesto rotatoria C – tangenziale est di Saluzzo dal km 0 a 0,154 per un totale di 11,654 km.

. strada provinciale 259: bivio sp 21 (ponte in ferro su torrente Gesso) – Roccavione (confine Anas statale 20) dal km 0 al km 0,770) per un totale di 0,770 km.

Legato al passaggio delle competenze stradali tra i due enti c’è, di conseguenza, anche il passaggio dei riferimenti per qualsiasi evenienza che passano all’Anas a cui è possibile rivolgersi per informazioni di viabilità e per segnalazioni di emergenza o di pericolo contattando “Pronto Anas” h24, 365 giorni l’anno, al numero 800 841 148. Per altre informazioni, suggerimenti o reclami i consulenti del Servizio Clienti dell’Anas è possibile chiamare lo stesso numero verde 800 841 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, esclusi i festivi. In alternativa è possibile recarsi in uno degli Uffici Relazioni con il Pubblico presenti su tutto il territorio nazionale. https://www.stradeanas.it/it/contatti.

Per ogni istanza e/o controversia già instaurata o che dovesse insorgere per fatti antecedenti al 10 maggio il riferimento resta la Provincia di Cuneo.