Premi David di Donatello 2021: la sera di ‘18 Regali’ e del regista braidese Francesco Amato

The winner is… ‘18 Regali’. Il film diretto dal regista braidese Francesco Amato è stato premiato con il David Giovani, assegnato da una giuria speciale, composta da 6mila studenti delle scuole superiori di tutta Italia.



Nella serata di martedì 11 maggio il cinema si è vestito a festa, indossando il suo abito più scintillante e sfilando in passerella per ritirare premi e collezionare applausi. La 66ª edizione dei David di Donatello, l’Oscar del cinema italiano, trasmessa su Rai Uno e condotta da Carlo Conti, ha visto Bra salire sul palco più prestigioso della Settima Arte. A darle volto è stato un emozionatissimo Francesco Amato a stringere tra le mani la statuetta e lasciando che le sue parole commosse esprimessero tutta la gratitudine per un riconoscimento così importante.



“Ringrazio Vittoria (Puccini, ndr) e Benedetta (Porcaroli, ndr), perché avete dato la linfa, la poesia, la magia e la vita a questo testo”, ha esordito il regista che poi ha aggiunto: “Ringrazio la donna della mia vita, Angelica. Se questo film esiste è perché lei è stata a casa con i bambini. Ringrazio i miei bambini Melinda, Giovanni e Susanna che ha interpretato una parte nel film. Ringrazio Serena Sostegni che ha pensato a me e Andrea Occhipinti che ha avuto fiducia in me”.

Per i tanti braidesi incollati al piccolo schermo è sembrato di rivivere l’emozionante serata di presentazione del film al multisala Vittoria del 3 gennaio 2020. La dedica è la stessa: “Questo premio è dedicato ad Elisa Girotto, una donna molto speciale che è stata con noi anche se non l’ho mai conosciuta. L’ho conosciuta grazie ad Alessio Vicenzotto, suo marito. Grazie a tutti”, ha concluso mentre l’applauso del pubblico dal teatro ‘Fabrizio Frizzi’ in Roma si faceva sempre più lungo.



La pellicola, prodotta da Lucky Red, 3 Marys e Rai Cinema e disponibile su Netflix è ispirata alla vera storia di Elisa Girotto, che commosse l’Italia ed il mondo nel 2017. Elisa aveva solo quarant’anni quando un male incurabile l’ha tolta all’affetto dei suoi cari, a suo marito ed alla figlia di appena un anno. Prima che il suo cuore si fermasse, la donna ha però trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età.



18 regali per stare vicino, anno dopo anno, alla sua bambina, per lasciarle il segno di una presenza viva, per farle capire che l’amore non si ferma davanti a nulla. Bambole, giochi, libri, vestiti, un mappamondo di sughero con l’indicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei.



Soggetto e sceneggiatura di Francesco Amato, Massimo Gaudioso, Davide Lantieri e Alessio Vicenzotto, marito di Elisa. Nel cast Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, nei panni di madre e figlia, che finalmente riusciranno a rincontrarsi, proprio grazie alla magia del cinema.