Torna il Festival dello Studente di Cuneo nella versione online

Lo scorso anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, l’Associazione “La Beda” (organizzatrice del Festival) aveva deciso di non annullare la consueta edizione primaverile, spostando tutte le performance sul web. I ragazzi delle varie scuole avevano infatti registrato i loro contenuti direttamente dalle loro case, contribuendo a formare il primo evento del territorio totalmente online per ovvi motivi, e i risultati erano stati stupefacenti: migliaia di visualizzazioni su Facebook e Instagram per i video delle quattro serate.

Vista l’impossibilità di predire miglioramenti e cambiamenti in termini di restrizioni in termini di eventi dal vivo per la fine di maggio, periodo in cui solitamente si tiene la kermesse, l’Organizzazione ha deciso di proseguire con il format dello scorso anno, cioè in digitale, e senza la formula della competizione, bensì uno show contenente le varie creazioni dei ragazzi, senza vincitori né vinti. I contenuti verranno quindi raggruppati, montati e mandati “in onda” sui social network. Come da tradizione, gli studenti si diletteranno in tre categorie: recitazione, danza e musica.

In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e delle prossime misure che verranno adottate in ambito di eventi pubblici, non si esclude comunque la possibilità di una successiva proiezione dei lavori in una location della Città per dare ulteriore visibilità ai progetti, ma anche una serata live con i ragazzi sul palco.

I gruppi di lavoro verranno naturalmente supportati dai referenti artistici dei vari istituti oltre che dallo staff di Radio Piemonte Sound guidato da Luisella Mellino e con la collaborazione di Francesco Pinardi.

La giornalista e conduttrice ha dichiarato: “Ci tenevo particolarmente a fare in modo che il Festival si tenesse anche quest’anno, nonostante tutte le difficoltà che la pandemia comporta. Non potendo prevedere molti miglioramenti della situazione, abbiamo deciso di confermare la modalità online, ma stiamo lavorando per organizzare e rendere possibile una serata live quest’estate con i centinaia di studenti che ogni anno vivono il Festival da partecipanti e da spettatori. Non appena avremo il via libera, coinvolgeremo tutte le scuole del cuneese”.

Non ci resta che attendere con ansia la fine del mese di maggio per poter assistere ad un Festival dello Studente molto speciale!

Per non perdere nessuna novità vi invitiamo a seguire il Festival dello Studente su Facebook, Instagram e YouTube: @festivaldellostudentecuneo.