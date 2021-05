Beinette, iniziate le vaccinazioni in Sala Olivetti (FOTO)

I medici di medicina generale, la dott.ssa Elisa Sigaudo e il dott. Eugenio Ascioti, hanno effettuato le vaccinazioni dei loro mutuati presso il Salone Olivetti in via Gauberti, messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

Circa 55 le persone che questa mattina, in gruppi di 6 ogni mezz'ora, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti covid. Per le convocazioni si procederà per fasce, una volta esaurita quella tra i 70-79 anni, si procederà con i conviventi dei pazienti fragili (già vaccinati negli hub centrali come Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Mondovì, etc) e con le persone di età compresa tra 60-69 anni.

L'amministrazione ringrazia i medici e tutti i volontari che hanno dato la loro disponibilità per offrire questo servizio sul territorio comunale.