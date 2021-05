Addio a Grazia, la mamma del vescovo di Saluzzo morta per Covid

"La mia mamma è andata dalla Madonna alla quale ha affidato tutta la sua vita e quella del suo “don”. Salutami Papà e tutti i nostri familiari e amici e anche qualche animatore e collaboratore dell’Oratorio che sono in cielo. Ciao mamma, nonna di tutti i ragazzi dei tuoi Oratori.

Un bacione alla mamma più speciale che ha testimoniato il vero Amore. Grazie per sempre del tuo grande amore per me e i tuoi ragazzi. Tuo +Cristiano”.

Dopo i giorni di preghiera per il peggioramento delle condizioni della madre, ricoverata in rianimazione all’ospedale di Saluzzo per Covid, il vescovo della Diocesi Cristiano Bodo ha annunciato sulla pagina facebook la morte dell’amatissima madre Grazia, avvenuta nella notte tra l’ 11 e il 12 maggio.

La notizia corre sui social da alcune ore suscitando commozione, testimonianze di stima e affetto nel Saluzzese e soprattutto nel Vercellese dove la mamma di don Cristiano era molto conosciuta per il suo impegno negli oratori. A Stroppiana, paese di origine della famiglia Bodo, in altri comuni dell'area e alla parrocchia dei Cappuccini di Vercelli guidata da monsignor Bodo ( che fu anche Vicario generale della Diocesi vercellese) prima di diventare vescovo di Saluzzo nel 2017, allora il vescovo più giovane d’Italia.

Anche monsignor Bodo, 52 anni, era risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto a tampone il 16 aprile scorso e, solo recentemente, è uscito dall'isolamento.

Sabato 1 maggio, nel Santuario della Consolata di Saluzzo era stato recitato un rosario, trasmesso anche sul canale Youtube diocesano, per sostenere nella preghiera il vescovo, la mamma Grazia e quanto sono provati dalla sofferenza.

Non è ancora nota la data dei funerali.

