Acque micellari bio: le migliori e più amate

Parlare di acque micellari bio significa parlare di due trend del momento, ovvero i prodotti biologici, che costituiscono un mercato in crescita da un po' di tempo a questa parte e le acque micellari, che fin dalla loro uscita, si sono imposte tra gli struccanti più amati.



Questo perché finalmente i consumatori si sono accorti che esigere prodotti davvero di qualità è indispensabile, specie se parliamo di cosmetici, che sono a contatto con l'organo più esteso del nostro corpo, ossia la pelle, e hanno capito che a volte spendere un pochino di più è necessario, se non ci si vuole privare del meglio che c'è sul mercato. Questo trend è molto in voga sia per quanto riguarda i cosmetici, che gli alimenti e non a torto, visto che si tratta di due settori veramente importanti; ecco quindi che, insieme alle nuove aziende biologiche, anche gli storici marchi di cosmetici di largo consumo si sono adeguati, creando le loro linee bio. Attualmente esiste un mercato piuttosto fiorente di cosmetici bio online e nei negozi e anche le aziende italiane si sono inserite in questo filone.



Vediamo brevemente quali requisiti devono soddisfare i cosmetici per essere definiti bio e poi entriamo nel merito del discorso, parlando delle acque micellari.



La biocosmesi

La biocosmesi si occupa di produrre preparati e trattamenti con ingredienti provenienti da agricoltura biologica (o da allevamenti biologici); ne risultano prodotti che rispettano sia la natura che la nostra pelle, quindi sono da preferire ai cosmetici tradizionali. Anche perché, e questo è un altro aspetto che li rende ancora più consigliabili, non sono testati sugli animali. Altre caratteristiche che i cosmetici bio devono rispettare sono che le colture da cui hanno origine gli ingredienti non devono fare uso di pesticidi o altre sostanze chimiche e che i contenitori siano riciclabili o provenienti essi stessi da riciclo.



L'acqua micellare

L'acqua micellareè un prodotto che serve per eliminare le tracce di trucco e deve il suo nome alle micelle, che sono piccoli agglomerati di emulsionanti e tensioattivi che si formano all'interno dell'acqua e che, a contatto con la pelle, si aprono, inglobando sia il make up, che lo sporco che il sebo, le cellule morte e persino lo smog. L'utilizzo di questo prodotto è identico a qualsiasi altro struccante: occorre versarne una modica quantità su un dischetto di cotone, con il quale poi provvedere a strofinare il viso, indugiando sulle zone nelle quali è presente più trucco. Non necessariamente è riportato sull'etichetta del prodotto, ma conviene sempre risciacquare il viso con acqua dopo essersi struccati, così da evitare di lasciare tracce di acqua micellare sul viso. Si tratta inoltre di un prodotto particolarmente delicato, adatto quindi all'utilizzo anche da parte delle pelli più sensibili. Abbiamo a che fare con un'acqua micellare bio quando la sua formula è arricchita con agenti idratanti, dermo-purificanti e lenitivi, oltre ad estratti di piante provenienti da agricoltura biologica certificata.

Vediamo ora insieme una lista delle migliori acque micellari presenti sul mercato.



Domus Olea Toscana - Acqua micellare bio anti-age 5 in 1

Partiamo proprio da un marchio italiano di cosmetici bio e lo facciamo con questo prodotto davvero completo: è definito infatti 5 in 1, in quanto è dotato di cinque diverse funzioni, cioè strucca, elimina ogni impurità anche dalle pelli miste, idrata, lenisce e ha anche l'effetto anti-invecchiamento.

Le varie sostanze dell'INCI sono tutte naturali: olio d'oliva, miele, aloe vera, estratto di caffè e avena; il prodotto produce anche una leggera schiuma, che è utile per eliminare anche i trucchi più resistenti, come il mascara.



Naturessere - Acqua micellare Struccante biologica

Questo prodotto è anch'esso Made in Italy ed è dotato di una formulazione con diversi principi attivi, capace quindi di struccare delicatamente senza provocare alcuna irritazione, stimolando contemporaneamente la rigenerazione cutanea; inoltre nutre e ha un alto potere rinfrescante sulla pelle. Le sostanza funzionali di questa acqua micellare bio includono bava di lumaca, calendula, aloe, hamamelis, acqua di rosa e avena.



Essere - Acqua micellare bio

L'azienda produttrice di quest'acqua micellare utilizza solo conservanti di tipo alimentare e promuove anche l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Questo prodotto contiene estratti di salvia, rosmarino, camomilla e calendula ed è quindi in grado di struccare e normalizzare le pelli miste, oltre a calmare quelle irritate e ad avere effetto astringente e anti-batterico. Ha anche un profumo delicato, il che non guasta.



Alkemilla - Acqua di rose micellare

Ecco uno dei prodotti più famosi tra quelle che si trovano al momento in commercio: presenta una formulazione con un'ingente quantità di acqua di rose, nota per le sue virtù addolcenti, astringenti, purificanti e anti-età, oltre a contenere estratti di rosa canina, di ginepro e di salvia e rosmarino, risultando quindi ottimo anche come detergente viso.



Neobio - Acqua micellare 3 in 1

Quest'acqua micellare è molto versatile, in quanto consente di struccare, detergere e purificare tutti i tipi di pelle, anche quelle particolarmente grasse ed impure. È formulata con aloe, sale marino, glicerina ed estratto di menta ed è priva di alcol, risultando un valido alleato anche in caso di pelle sensibile o irritata.



I provenzali - Acqua micellare biologica delicata

Ecco un altro prodotto piuttosto celebre: fa parte della linea biologica alla rosa mosqueta e contiene, oltre a questa, anche acqua distillata di rosa damascena, con il risultato di essere lenitivo e rivitalizzante, ma molto delicata. La sua formulazione è davvero leggera sulla pelle, come leggero è il suo profumo, che appare appena percettibile, ma molto gradevole.



Lift'argan - Eau demaquillante micellaire

Veniamo ora ad un prodotto francese, che scegliamo di includere in questa lista, in quanto veramente valido: è a base di argan, malva, aloe e acque di fiordaliso ed è arricchito con the verde, zafferano e melograno. Quest'acqua micellare ha quindi funzioni anti-ossidanti e anti-età e strucca in maniera delicata, lasciando la pelle morbida, fresca e con una lieve profumazione.



Madara - Micellar water

Questo marchio lettone è abbastanza conosciuto nell'ambito dei cosmetici bio; la sua acqua micellare contiene ingredienti provenienti solo dalla Lettonia, come la radice di peonia del nord ed è arricchita anche da aloe vera, acqua di rose, acqua di hamamelis e acido ialuronico. È un prodotto anti-ossidante ed è probabilmente il migliore nel rimuovere il trucco fin dal primo passaggio.