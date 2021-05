Arredamento per alberghi: ecco le ultime tendenze per una struttura sempre al top

Con il miglioramento della situazione pandemica l’Europa si prepara alla riapertura in vista della stagione turistica estiva, con l’obiettivo di promuovere vacanze sicure e sostenibili.

Le opportunità per le strutture alberghiere sono considerevoli, soprattutto tenendo conto del lungo periodo di crisi dovuto all’emergenza sanitaria e alla restrizioni ai viaggi e alla circolazione locale e internazionale.

Per emergere in un settore sempre più competitivo è necessario valorizzare l’estetica dell’hotel, affinché lo stile possa comunicare valori in sintonia con i viaggiatori.

Ovviamente, in un Paese come l’Italia la location continua a giocare un valore aggiunto, ad ogni modo è sempre più importante proporre esperienze bene definite, puntando sull’esclusività per intercettare quella fascia di clienti che genera la maggior parte dei profitti delle strutture ricettive.

Le persone viaggiano sempre più spesso per motivi di lavoro e di piacere allo stesso tempo, cercano informazioni sul web prima di prenotare e danno grande peso all’immagine dell’albergo, ai servizi integrati, alla privacy e agli aspetti green.

L’arredamento d’interni giusto permette di ottimizzare il posizionamento dell'hotel sul mercato, proponendosi in modo corretto per comunicare in maniera efficace con i potenziali clienti, catturando la loro attenzione sui canali digitali mettendo in evidenza un’estetica in linea con il servizio proposto.





Il massimo comfort indoor per gli ospiti grazie a porte e finestre di qualità

Tra i fattori decisivi che spingono i clienti a prenotare presso una struttura c’è il comfort abitativo: infatti, indipendentemente dal motivo del viaggio, tutti sono alla ricerca di un luogo capace di assicurare il massimo relax in stanza.

Per garantire elevati standard è possibile scegliere porte e finestre insonorizzate per alberghi come quelle proposte da Cocif, prodotti su misura di alta qualità e design Made in Italy, con soluzioni per ogni tipo di realtà alberghiera, dai residence agli hotel di lusso più esclusivi.

Oltre a offrire un drastico abbattimento della rumorosità esterna, arrivando fino a un massimo di 47 dB, i prodotti Cocif offrono un mix perfetto tra estetica ricercata e funzionalità, per arricchire lo stile del proprio hotel e fornire un ambiente di assoluto riposo ai propri clienti.

Inoltre, è possibile valorizzare anche l’aspetto della sostenibilità, infatti le porte e le finestre in legno sono realizzate con materie prime certificate, provenienti esclusivamente da foreste gestite in modo etico per tutelare l’ambiente e proteggere la biodiversità.





La personalizzazione delle stanze attraverso la combinazione di stili diversi

Negli ultimi anni è diventato sempre più importante mettere a disposizione dei clienti esperienze di soggiorno diversificate, proponendo stanze personalizzate in base alle preferenze di ogni ospite.

Oggigiorno è meno conveniente offrire uno stile standardizzato, una strategia poco efficace per i canoni del turismo moderno, sia nel settore del luxury sia in quello convenzionale, in quanto crea una selezione eccessiva all’entrata.

L’approccio migliore consiste nel pianificare arredi diversi per ogni tipi di stanza, ad esempio configurando alcune camere con un design classico, altre con un’estetica contemporanea e altre ancora con uno stile minimalista.

Un’adeguata varietà permette di avere sempre delle soluzioni ottimali per ogni esigenza degli ospiti, mantenendo comunque un denominatore comune in linea con il brand, ad esempio usando accessori, colori e perfino il logo dell’hotel per creare continuità tra le diverse proposte stilistiche.





Spazi ibridi all’interno delle camere per il lavoro e il tempo libero

L’aumento delle persone che viaggiano per motivi di lavoro e di piacere allo stesso tempo deve essere valutato con grande attenzione, così da essere in grado di gestire al meglio questa nuova tendenza.

Non basta fornire degli spazi di coworking nelle sale comuni dell’hotel, oppure delle zone con accesso libero alla rete Wi-Fi e qualche scrivania dove collegare il pc e lavorare per un paio d’ore, ma è essenziale intervenire direttamente sulle stanze.

Oggi bisogna proporre camere con arredamento ibrido, in cui è possibile trascorrere l’intera giornata lavorando senza stare scomodi o essere disturbati dai rumori esterni, ma dove ci si può anche rilassare durante il tempo libero.

Un arredo funzionale permette di soddisfare entrambe le necessità, attraverso una corretta progettazione degli spazi indoor, evitando che i clienti siano costretti a recarsi nelle aree comuni se prediligono il comfort e la privacy della propria stanza d’albergo.