Il Manifesto IVSI (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani) è tutela per consumatori e aziende

Il “Manifesto IVSI: la carta dei nostri valori” è una fondamentale garanzia di qualità dei prodotti per i consumatori, e le aziende che hanno aderito, fanno fronte comune nella difesa della tradizione e dell’impegno nella ricerca dell’eccellenza nel settore dei salumi.

Umberto Raspini, presidente di Raspini S.p.A., è stato uno dei primi membri di ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) che ha fortemente voluto la creazione dell’IVSI, già nel 2017, e ha partecipato personalmente alla stesura del Manifesto. Questo perché, lo stesso Manifesto, interpreta integralmente i valori della famiglia Raspini e dell'azienda tutta.

Il “Manifesto IVSI: la carta dei nostri valori” è un documento che dichiara principi, valori e caratteristiche che fungono da linea guida per le aziende che decidono di aderirvi e sottoscriverlo. Il Manifesto diventa quindi un modus operandi applicato e condiviso dai Consorziati dell’Istituto, che decidono volontariamente di farne parte.

1. Storia e tradizione: Comunichiamo la tradizione, la storia e il saper fare dei produttori di salumi. L’eredità del passato determina il presente e genera il futuro.

2. Informazione e cultura: Ci impegniamo a divulgare un’informazione corretta, completa e trasparente e a promuovere la cultura dei salumi italiani. La conoscenza allarga gli orizzonti.

3. Qualità e sostenibilità: Sosteniamo e favoriamo il miglioramento continuo dei salumi italiani. La ricerca dell’eccellenza è un impegno quotidiano.

4. Legame con il territorio: Raccontiamo il legame indissolubile tra i salumi e i loro luoghi di produzione. L’ingrediente aggiunto, non replicabile

5. Stile di vita italiano: Promuoviamo nel mondo il prodotto autentico, contribuendo a valorizzare il saper fare italiano. Qualità, gusto e bellezza: lo stile di vita che il mondo ci invidia.

6. Gioco di squadra: Collaboriamo con Istituzioni, Enti pubblici e privati, per valorizzare i salumi di qualità in Italia e nel mondo. Partecipiamo a un progetto comune per fare la differenza.

7. Orientamento al futuro: Stiamo attenti ai cambiamenti e ascoltiamo i consumatori. Guardiamo il mondo come lo guarda il consumatore.

Questi sono i sette punti essenziali e fondanti per le aziende aderenti.

Il lavoro di Raspini è da sempre ispirato da forti valori e tradizioni derivate dalla cultura agricola e gastronomica del Piemonte. La possibilità di condividere questo stesso percorso e confrontarsi con aziende, istituzioni ed enti pubblici e privati, è fondamentale come leva per far conoscere, tutelare e rafforzare il settore. Così come è importante avere la possibilità mettere insieme le forze in un fronte comune per raccontare e vendere i prodotti dando loro l’effettivo valore, non solo sul mercato nazionale, ma soprattutto all’estero. L’unione d’intenti sancito e sottoscritto tramite il Manifesto IVSI e il serio impegno nel perseguirne le linee guida, è indubbia garanzia per i consumatori, ma è anche punto di forza per le aziende che diffondono, in Italia e all’estero, cultura alimentare. Vera e indiscussa eccellenza del nostro Paese.