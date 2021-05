Vuoi affittare un furgone invece di acquistarlo? Forse qualcuno ha cercato di aprirti a questa ipotesi nel momento in cui il tuo vecchio furgone ti ha lasciato a piedi e stavi pensando di sostituirlo con uno nuovo.

Questa è un’idea molto interessante soprattutto dal punto di vista economico perché i vantaggi del risparmio sono immediatamente evidenti. Comprare un furgone significherebbe, nella maggior parte dei casi, dover effettuare un prestito e comunque un investimento ingente, e tutto questo senza parlare di quelle spese che non centrano niente con l’acquisto ma si devono sostenere lo stesso.

Quando noleggi un furgone non devi pagare il bollo o l’assicurazione e qualunque tipo di intervento che sia di manutenzione ordinaria o un vero e proprio guasto, non sono a carico tuo. Tutte queste cifre le vai a risparmiare e soprattutto, anche se dovessi rinnovare questo noleggio in determinati periodi di tempo, anno dopo anno, avresti la possibilità di guidare sempre dei furgoni nuovi e ben tenuti, cosa che non si può assolutamente dire per un mezzo privato che è soggetto a usura costante.

Lontano da prestiti e strane forme di investimento non è difficile effettuare un noleggio furgoni in contanti perché si tratta di preventivi sempre mirati, precisi e alla portata di tutti.

Per cui considera bene quali vantaggi potresti ottenere e non prendere sottogamba questa opportunità solamente perché magari non ne hai mai sentito parlare prima o non hai ancora un’esperienza diretta. Tutto sommato può decidere di fartela, anche non solo giorno di noleggio ti dimostrerà quello che potrebbe essere il tuo futuro business.

Come si fa a risparmiare sul noleggio di un furgone?

Posto che il noleggio furgoni in contanti è già ben più economico di un acquisto, esistono delle strategie che possono consentire al fruitore di avvalersi di un affitto di un mezzo di questo tipo ma andando a risparmiare qualcosa rispetto a ciò che ha preventivato di stabilire come budget.

È possibile partire da un preventivo o da più di un preventivo perché è quel calcolo che ti consente di controllare la spesa che andrai a fare. Se utilizzi il furgone in maniera discontinua puoi ponderare la possibilità di noleggiarlo per alcuni giorni predefiniti, vuoi vedere se puoi risparmiare di più ad esempio noleggiandolo per una settimana, perché ti serve per la metà del tempo.

L’unico prezzo che dovrai spendere in più rispetto alla cifra del preventivo è quella corrispondente alla benzina. Poi, a seconda di ciò che ti serve un furgone puoi anche cercare di ottimizzare la gestione, andando a concentrare tutto gli stessi giorni di lavoro di carico e scarico. Questa è un’ottima idea e ottimizza anche il lavoro personale. Un’altra cosa interessante è che potresti non sapere perché se decidi di aderire ad un noleggio furgoni in contanti potrai guidarlo anche all’interno della zona a traffico limitato.

Ed anche nel giorno in cui ci sono le targhe alterne e tu, se ancora guidassi il vecchio furgone, saresti fregato! Sembra una banalità e invece è tra le caratteristiche che vengono ritenute più interessanti dei clienti.