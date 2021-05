Le tende da sole sono un prodotto che viene utilizzato da decine di anni in tutta Italia, da ben prima che le persone abbiano cominciato a dotarsi di sistemi di climatizzazione come l’aria condizionata. L’Italia è un paese generalmente caldo, e abbiamo la fortuna di disporre di lunghe giornate di sole anche al di fuori della stagione più calda.

Soprattutto se abiti in una zona esposta ai raggi solari, anche solo per metà delle 24 ore che scandiscono un giorno, saprai benissimo cosa significa e quanto possa incidere il sole sul livello di temperature interne alle tue stanze. Per questo le persone, tra i primi acquisti che facevano per rendere confortevole la propria casa, puntavano alle tende da sole.

Se sei tra i pochi che ancora devono installarle a casa propria, probabilmente potresti chiedere quanto usare le tende da sole , se è un acquisto che vale la pena, e quale tipo di durata potrebbero avere. In realtà, uno dei vantaggi è che sono perfettamente regolabili, ed è possibile alzarle ed abbassarle in qualunque momento della giornata, all’occorrenza, e in base alla presenza o meno del sole. È chiaro che il consiglio è quello di ritirarle, ovvero chiuderle nel corso di una grandinata o di una tempesta, perché è inutile rischiare di usurarle quando non c’è motivo.

Ti stupirai della differenza tra il prima e il dopo, e il refrigerio istantaneo che portano come barriera difensiva contro quel sole che picchia e che i vetri delle finestre non possono che amplificare

Il potere del buonsenso

Nella prima parte dove menzionavamo il quanto usare le tende da sole in fin dei conti quello dove volevamo arrivare era un punto fondamentale: quando si parla di tende da sole si parla di uno dei pochi elementi arredamento presenti in una casa che fanno la differenza sia per quanto riguarda il design e quindi rendere casa nostra più belle. Chiaramente dovremo avere buon gusto per sceglierle da questo punto di vista perché dovranno abbinarsi agli altri colori di casa per evitare l’effetto caos cromatico.

Insomma sono degli elementi di arredamento che fanno la differenza e che vengono subito notate dagli altri. Non che bisogna comprare cose per gli altri, però oggettivamente non può far che un gran piacere se viene un amico, una amica, un familiare, un collega di lavoro e ci vede le tende da sole nuove e ci fa notare quanto sono belle e quanto hanno cambiato in profondità l’aspetto della casa.

Per non dire appunto di tutte le funzionalità pratiche che hanno e delle quali ne abbiamo parlato nella prima parte. Adesso ci toccherà fare il passo successivo e cioè quello di trovare un’azienda che ne vende di modelli interessanti, interessanti ma che abbiano anche un prezzo ottimo e che comunque sia sostenibile per il nostro bilancio familiare che mai deve essere messo in discussione per un elemento di arredamento se pur importante come appunto le tende da sole. Questa è una regola di buon senso