Switch gestiti in rete industriale: quando utilizzarli?

L'uso di ethernet e di switch industriali gestiti all'interno delle fabbriche e nel campo delle attività industriali è ormai una funzionalità molto comune. Si tratta di sistemi in grado di garantire la possibilità di entrare all'interno di reti remote e mettere in atto un accurato monitoraggio. In aggiunta, è una valida alternativa per le infrastrutture in continuo sviluppo che necessitano di metodi all'avanguardia con zero intoppi nella loro espansione.

Affidarsi agli switch industriali ethernet gestiti, a seconda dell'uso che se ne andrà a fare, è una decisione importante al fine di incrementare le prestazioni di un sistema. Durante le prime fasi di programmazione di un sistema è fondamentale stabilire sempre se optare per gli switch ethernet gestiti oppure per quelli non gestiti.

Switch industriali non gestiti

Gli switch industriali non gestiti consentono ai sistemi Ethernet di mettere in atto una corretta comunicazione sfruttando la connessione di rete. Precisamente, quando si parla di switch non gestiti ci si riferisce a dispositivi plug and play, ossia una tipologia che può essere connessa oppure scollegata senza enormi complicazioni anche ad un sistema accesso. Tra i modelli di Moxa più utilizzati in queste situazioni, non si può non citare l’EDS-205. Uno switch industriale non gestito dalle ottime caratteristiche e robustezza.



L'installazione e la funzionalità risulta estremamente intuitiva e necessita di brevi passaggi assicurando allo stesso tempo una funzionalità ed un costo davvero conveniente. È bene tuttavia tenere presente che la configurazione degli switch ethernet non gestiti va a ridurre drasticamente l'attività di una rete a quella dei sistemi ethernet connessi.

Switch industriali gestiti

Gli switch industriali gestiti garantiscono le medesime funzionalità degli switch non gestiti, tuttavia si differenziano per un'ulteriore caratteristica, ossia quella di fornire una serie di azioni che consentono di gestire e mantenere sotto controllo eventuali problematiche che possono essere riscontrate all'interno della rete in modalità remota. Non vi è comunque necessità di dover raggiungere la rete in questione, gli esperti del settore e gli addetti al controllo riusciranno a sistemare perfettamente la rete raggiungendo il massimo delle prestazioni. Si tratta di un importante vantaggio da prendere in considerazione poiché non sempre si possono ottenere gli stessi risultati se la rete è caratterizzata da switch industriali non gestiti.

Switch industriali gestiti: quali sono i vantaggi

Esistono alcuni vantaggi particolarmente rivelanti per quanto riguarda gli switch non gestiti che possono davvero fare la differenza. Uno dei principali vantaggi è quello di poter usufruire di un protocollo di gestione della rete più facile: il protocollo in questione, noto con il nome Simple Network Management Protocol (SNMP), è utile per gestire e migliorare la rete in modalità locale o remoto. Si tratta dunque di un punto a favore di questo sistema che può facilitare ulteriormente le procedure. Attraverso l'uso di programmi specifici è inoltre possibile sfruttare ulteriori funzioni e selezionare delle impostazioni apposite, essenziali per agevolare ancora di più la gestione della rete e la realizzazione di routine che riducono al minimo la possibilità che insorgano degli errori.

Quando arriva il momento di dover selezionare uno switch ethernet per le applicazioni industriali è bene tenere a mente che i siti industriali raramente mettono a disposizione un ambiente idoneo per questi dispositivi. Optare ad esempio per una tipologia dotata delle apposite caratteristiche garantirà una maggiore durabilità durante ogni procedura di installazione con un minore rischio che insorgano complicazioni.

Gli switch ethernet gestiti sono dotati di diverse funzioni al fine di garantire un'attività ottimale della rete anche in condizioni non idonee.

Tuttavia è importante essere ben informati su quelle che sono le configurazioni principali, ossia il Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) e le topologie ad anello. RSTP è un sistema estremamente flessibile che prevede un'applicazione particolarmente intuitiva. Le caratteristiche di questo sistema consentono alla rete di recuperare la sua funzionalità principale anche se dovessero manifestarsi dei danni di vario tipo. Raggiungere questo obiettivo è essenziale per tutelarsi da eventuali problematiche che potrebbero provocare situazioni di disagio improvvise che non sempre è possibile prevedere.

Esistono infatti diversi fattori che possono mettere in pericolo il corretto sviluppo di una rete: basti pensare ad esempio agli agenti atmosferici, all'inquinamento, all'uso di sostanze chimiche o alla fauna, tutte queste condizioni possono causare disagi non indifferenti. Si tratta quindi di complicazioni che possono essere evitate se, nel momento in cui si crea la rete, si opta per la categoria di switch ethernet industriale più idonea alle proprie esigenze.

Moxa è uno dei marchi più rinomati sul mercato per quanto riguarda questo settore. Il suo catalogo offre una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare qualsiasi aspettativa. Ogni categoria mette a disposizione tantissimi articoli in grado di rivelarsi la soluzione ideale per risolvere qualsiasi problematica che può insorgere durante le diverse applicazioni.

A tal proposito è possibile affermare che affidarsi al marchio Moxa assicura il massimo dell'affidabilità e della funzionalità, un fattore davvero indispensabile per tantissime aziende che desiderano ottenere il massimo dai loro sistemi.