Quando il troppo è troppo, dal benessere malessere

Praticare sport è sano, allenarsi fa bene, tenersi in forma è importante per prevenire malattie cardiovascolari e metaboliche, ma esiste un limite oltre il quale il movimento, e tutto ciò ad esso connesso, diventano nocivi? La risposta è, ovviamente, si.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia 150 minuti di esercizio fisico a settimana, 20 minuti al giorno, per la popolazione adulta.

L’esercizio fisico è considerato come un’attività finalizzata e definita nello spazio e nel tempo: praticare uno sport, allenarsi in palestra, andare a nuotare etc.