"Solo un commissario comunale di Cuneo ha meno di 35 anni: per le prossime elezioni servono delle quote giovanili"

Gentile Direttore,

tra un anno i cittadini cuneesi saranno chiamati al voto per la propria città e servirà avere un consiglio comunale innovativo e vivace, più di quanto sia successo in questo quinquennio.

Colpisce vedere che su 32 rappresentanti in consiglio ad oggi solo una persona possa essere considerata giovanile, ovvero sotto i 35 anni(limite fissato dallo statuto della consulta giovanile) e, in vista dell'anno prossimo, serve che tutte le forze politiche che vogliano concorrere alle elezioni comunali stringano un patto trasversale e propongano nelle loro liste una "quota" riservata a tutti i giovani under 35 che vogliano provare a fare una esperienza civica come è quella del consigliere comunale.

Come possiamo, infatti, pretendere una società moderna, innovativa, al passo con i tempi, se poi ai nostri giovani non si concede nemmeno la fiducia o la possibilità di provarci?

Come avere un serio ricambio generazionale in politica se non incentiviamo i nostri giovani ad avvicinarsi ad un mondo certamente discutibile in molti casi ma comunque essenziale in un paese democratico e civile?

Essere giovani non vuole dir soltanto inesperienza, impreparazione, sfrontatezza ma anche capacità di immaginare il futuro, voglia di fare, spirito di iniziativa, qualità che hanno portato in passato alle grandi scoperte che ancora oggi sono alla base della nostra società.

Per la legge esistono, giustamente, le quote rosa per garantire una adeguata presenza femminile ma non le quote giovani e quindi solo un accordo tra forze politiche può rendere tale concetto realtà.

Le classi dirigenti, di ogni schieramento, per le prossime elezioni comunali di Cuneo 2022, accetteranno di lasciare più spazio ai nostri giovani oppure continueranno a non ritenerli pronti per uscire dal bozzolo?