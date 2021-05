Coronavirus: la Granda supera i 48.000 guariti dall'inizio dell'epidemia

I ricoverati in terapia intensiva sono 145 (-3 rispetto a ieri) . I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.599 (-59 rispetto a ieri) . Le persone in isolamento domiciliare sono 10.541 .

2.356 in fase di definizione

I VACCINATI

Sono 30.047 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.). A 12.301 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 7.681 le persone estremamente vulnerabili, 11.381 i sessantenni, 2.983 i settantenni e 2.495 gli over80. Sono state 2.600 le dosi somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.909.735 dosi (di cui 617.705 come seconde), corrispondenti al 92,2% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.

Sono in consegna oggi 150.930 dosi di Pfizer.

Oggi durante una riunione con l’Unità di crisi il presidente della Regione Alberto Cirio ha riferito l’esito dell’incontro avuto ieri sera a Roma con il generale Figliuolo per programmare le priorità della campagna vaccinale in Piemonte. Alla luce della comunicazione fatta dal Generale, che ha dato al Presidente la garanzia di almeno un milione di vaccini al mese per giugno e per luglio, potranno essere pianificati con data precisa tutti coloro che aderiscono o hanno già aderito alla vaccinazione. Dalla prossima settimana, quindi, il sistema comunicherà a tutti gli aderenti giorno, luogo e ora della convocazione. In particolare in base alle prossime forniture che il generale Figliuolo ha comunicato al presidente Cirio, le vaccinazioni degli over50 in Piemonte si concluderanno tra il 10-20 giugno per la fascia 55-59 anni e tra il 20-30 giugno per la fascia 50-54.