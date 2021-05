Correzione difetti visivi: quali progressi grazie a chirurgia refrattiva e tecniche laser?

Veloce, sicura ed efficace contro miopia, ipermetropia, presbiopia e astigmatismo. È la chirurgia refrattiva, una metodologia di intervento innovativa basata sull'utilizzo di laser, che permette di correggere tutti i classici difetti visivi che affliggono la cornea.

Un metodo che, affinandosi sia nelle strumentazioni sia nelle tecniche di intervento, negli anni ha raggiunto un'enorme popolarità, permettendo a milioni di persone in tutto il mondo di dire addio per sempre a occhiali e lenti a contatto.





Chirurgia refrattiva: correggere i deficit visivi con il laser

Un intervento di chirurgia refrattiva si basa su metodi di trattamento laser specifici per ogni singolo disturbo della vista. Si tratta di apparecchiature all'avanguardia, che rappresentano una vera e propria rivoluzione nel campo dell'oftalmologia, non solo per l'estrema precisione di intervento, ma anche per la minima invasività.

Un intervento di chirurgia refrattiva si basa su metodi di trattamento laser specifici per ogni singolo disturbo della vista, utilizzando apparecchiature all'avanguardia che rappresentano una vera e propria rivoluzione nel campo dell'oftalmologia, non solo per l'estrema precisione di intervento, ma anche per la minima invasività.

Le apparecchiature laser si distinguono in generazioni diverse. Una delle tecnologie in uso nel più recente passato, ma ancora attuale per i suoi enormi campi di applicazione, è il laser a eccimeri, uno strumento che permette di intervenire sul disturbo tramite l'emissione di una radiazione ultravioletta.

Il processo che ne scaturisce è detto fotoablazione, che provoca l'evaporazione di strati molto sottili di cornea per rimodellarla e ripristinare l'acuità visiva.

In tempi più recenti, l'apparecchiatura che ha determinato una vera e propria rivoluzione è invece il laser a femtosecondi, un laser di terza generazione, dalle prestazioni elevate, che si distingue per l'estrema velocità e per una maggiore precisione nei tagli.

Questa particolare tecnologia oggi permette di effettuare interventi minimamente invasivi ed è fondamentale in tutte quelle applicazioni terapeutiche all'avanguardia, per la correzione di miopia e astigmatismo miopico, come la tecnica ReLEx SMILE.





Laser: gli interventi per la correzione dei vizi refrattivi

Un intervento con metodologia ReLEx Smile permette di operare direttamente sulla curvatura della cornea con un approccio veloce e indolore.

Prevede una piccola incisione – lunga al massimo 3 millimetri – e la creazione di un lenticolo corneale, di dimensioni e spessore opportuni a correggere il difetto refrattivo, che viene estratto dal chirurgo tramite la precedente apertura. Il tutto utilizzando un unico laser, senza disturbi a livello corneale e con un recupero post operatorio molto veloce.

Un'altra tecnica di intervento laser oggi considerata all'avanguardia è la FemtoLASIK, che si basa sull'uso congiunto di due laser, femtolaser e laser a eccimeri, per intervenire sui difetti della vista come miopia, astigmatismo e ipermetropia.

L'innovazione introdotta dal FemtoLASIK è la possibilità di creare il taglio corneale (flap) senza alcuna incisione e senza contatto, utilizzando esclusivamente la tecnologia del femtolaser. Anche in questo caso, il vantaggio è quello di ottenere risultati refrattivi ottimi con tempi di guarigione rapidi e un trattamento stabile con il passare degli anni.

La PRK è invece la soluzione ideale per pazienti affetti da miopia, astigmatismo e ipermetropia lieve, per i quali non sia possibile l'intervento con altri laser. È una tecnica molto semplice che permette di rimuovere l'epitelio, lo strato esterno della cornea, e rimodellare il tessuto corneale per eliminarne i difetti.

In presenza di miopia, ipermetropia elevate e cataratta, la scelta più indicata è invece la Facorefrattiva, una tecnica che sfrutta una sonda a ultrasuoni per creare una piccola incisione, frammentare il cristallino, rimuoverlo e sostituirlo con una lente correttiva ad hoc.





Chirurgia refrattiva: l'importanza del consulto medico

Com’è facile intuire, gli interventi di chirurgia refrattiva oggi attuati in campo oftalmologico sono rivoluzionari e permettono di intervenire direttamente alla fonte del problema.

Un tale approccio, infatti, può restituire un'autonomia visiva altrimenti impensabile, garantendo, al contempo, una migliore qualità della vita.

Fondamentale, nella scelta del tipo di intervento, il consulto di un chirurgo refrattivo con esperienza nel settore, il solo a poter guidare la persona affetta da deficit visivi verso l'intervento più indicato.