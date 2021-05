L'anno dell'Unitre di Cuneo si chiude con una lezione sul mito di Coco Chanel

L’anno accademico di Unitre Cuneo volge al termine e la lezione di giovedì 13 maggio 2021, on line alle ore 15,30, sarà tenuta dalla Professoressa Silvana Cincotti che tratterà il tema: “Epater la bourgeoise: raccontando Coco Chanel”.

Raccontare la vita di Coco Chanel vuol dire percorrere uno spazio unico per osservare la storia del Novecento, la sua società, gli eventi più importanti, l'arte e la moda del tempo senza dimenticare la resilienza e il coraggio. Una nuova figura di donna, volitiva e in grado di cambiare il proprio destino. Ai primi del Novecento Coco Chanel, giovane imprenditrice, determina il ruolo femminile nella società e crea una straordinaria fragranza, ancora oggi simbolo di una femminilità consapevole del suo valore e della sua essenza, racchiudendo in sé il fascino di un mondo al suo esordio.

Silvana Cincotti, laureata in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Siena, analizzerà la figura di questa donna eccezionale e guiderà gli intervenuti a scoprire il fascino del suo mondo.