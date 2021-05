Domenica 16 maggio la GF Musinè inaugura il circuito Marathon Bike Cup

L'attesa è finita. Domenica 16 maggio si inaugura il circuito Marathon Bike Cup Specialized con la GF Musiné.

C’è grande emozione per la ripartenza del settore Granfondo e Marathon nel Nord-Ovest: diversi corridori hanno già scaldato i motori correndo in XC o fuori regione, ma per molti specialisti delle Point to Point si tratta della prima gara dopo molti mesi.

La GF Musiné ritorna nella nuova location di Almese (TO), che per i meno esperti si trova esattamente dal lato opposto del Monte Musiné, la montagna con la grande croce bianca in cima che domina Torino, e che regala nome e logo alla manifestazione. L’organizzazione della gara è sempre capitanata da Cicli Boscaro di Pianezza, i quali hanno voluto rivisitare il percorso, mantenendo però intatta l’anima della gara, fatta di salite impegnative e divertenti single track, caratterizzati da grandi pinete e da un terreno ghiaioso e pietroso in grado di reggere bene anche le piogge primaverili.

Il percorso prevede circa 42km e 1.400m di dislivello, con una prima salita molto lunga, una seconda scalata ripida ma più breve subito dopo la prima area tecnica, una terza salita che porterà al Colle della Bassetta e la seguente discesa di Rocca Bianca, destinate a fare una forte selezione.

Il polo logistico della gara sarà il campo sportivo di Almese, e le griglie di partenza saranno allestite sulla pista di atletica. La partenza sarà data alle 10.00 ed a raccontare cosa succederà durante la manifestazione ci penserà lo speaker Francone Sergio.

Oltre agli iscritti al circuito Marathon Bike Cup Specialized, sono circa 110 i biker che si sono iscritti alla singola gara. Scorrendo l’elenco iscritti, si prevede una gara molto equilibrata, con diversi nomi candidati ad aggiudicarsi la vittoria finale.

Tra gli uomini, i più accreditati sono Jacopo Billi, Marco Rebagliati, i fratelli Bonetto, Pippo Lamastra, Nicolas Samparisi e i “locals” Lorenzo Laposse ed Adriano Caratide. Tra le donne spiccano i nomi di Costanza Fasolis e Sandra Mairhofer.

16 maggio: GF Musiné – Almese (TO)

30 maggio: GF Pedalanghe - Cossano Belbo (CN)

20 giugno: La Via del Sale - Limone Piemonte (CN)

4 luglio: Assietta Legend – Sestriere (TO)

12 settembre: Gran Paradiso Bike – Cogne (AO)

19 settembre: GF Monte San Giorgio – Piossasco (TO)