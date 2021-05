Play-off A2/F: esordio di fuoco per la Lpm Bam Mondovì. Alle 18 il Puma affronta le Leonesse della Conad Ravenna

Play off…si parte! Oggi inizia la terza e ultima fase della stagione, quella che decreterà la seconda promozione in serie A1. Nel match valido come gara1 dei quarti di finale, la Lpm Bam Mondovì alle 18 renderà visita alla Conad Olimpia Teodora Ravenna, vincitrice della Pool Salvezza. Un impegno ricco di insidie e che di certo non può definirsi agevole.

La Lpm, pur avendo chiuso la Pool Promozione al secondo posto, non usufruirà di alcun vantaggio e dovrà cercare già nel match odierno di ottenere un risultato utile per rendere meno complicato il ritorno in gara2 previsto per domenica. La formazione ravennate rappresenta probabilmente l’ostacolo peggiore che poteva capitare alle Pumine di Delmati.

L’Olimpia può contare su un organico tecnicamente molto valido, in salute e che nell’ultimo periodo ha potuto giovarsi di una pausa, utile per ricaricare le batterie. La squadra di coach Simone Bendandi è reduce da una Pool Salvezza a dir poco dominata, “stravinta” e chiusa con un distacco dalla seconda posizione di ben 8 punti.

Le “Leonesse” romagnole oggi si presenteranno in campo con l’ultima arrivata in casa Ravenna, l’opposto statunitense Taylor Fricano, chiamata a sostituire Julia Kavalenka, impegnata con la Nazionale portoghese. Tanta qualità nel roster ravennate, a cominciare dalle schiacciatrici Laura Grigolo e Rebecca Piva. Nel ruolo di centrali spazio a Ludovica Guidi e Alice Torcolacci, mentre la “regia” sarà affidata a Rachele Morello. Nel ruolo di libero, infine, coach Bendandi potrà contare su tutta l’esperienza di Giulia Rocchi.

Nei giorni scorsi coach Delmati e la sua squadra hanno lavorato molto in vista di questa gara, cercando soprattutto di recuperare quelle energie fisiche e mentali necessarie per affrontare nel migliore dei modi quest’ultima fase stagionale. Le Pumine hanno raggiunto Ravenna già nella giornata di ieri e sono consapevoli delle insidie che nasconde questo impegno.

Il match sarà arbitrato da Simone Fontini (Aprilia) e Michele Marotta (Prato) e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale LVF-TV. Al Pala Costa di Ravenna il fischio d’inizio è fissato per oggi alle ore 18.

IL PROGRAMMA DEI PLAYOFF - GARA1