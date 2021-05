Play-off A2/F: La Hardeman da forfait e la Lpm Bam Mondovì crolla a Ravenna! L’Olimpia strapazza le Pumine per 3-0

Esordio peggiore nei Play-off non poteva esserci per le Pumine di Delmati. La Lpm Bam Mondovì torna da Ravenna con un pesantissimo 3-0. Un risultato che complica maledettamente il cammino delle monregalesi, che domenica dovranno compiere un’impresa. Per superare il turno, infatti, le Pumine dovranno ottenere una vittoria da tre punti (3-0 o 3-1) e poi vincere anche il “Golden set”.

Di certo la fortuna non ha aiutato la squadra di Delmati, visto che all’ultimo momento ha dovuto rinunciare all’apporto della banda Leah Hardeman, fermata per un problema di condizione fisica. La statunitense della Lpm, tuttavia, domenica dovrebbe tornare disponibile e questa probabilmente è l'unica notizia buona di questa giornata. L’assenza di Hardeman ha di certo condizionato la prestazione delle Pumine, ma nascondersi dietro agli alibi serve a poco.

La Lpm non ha giocato di certo una buona partita. Raffica di errori al servizio, difesa a muro poco concreta e attacco ancora a fasi alterne, con Veronica Taborelli (8) che non è riuscita ad incidere a dovere in un match fondamentale come quello odierno. Anche la difesa, normalmente sempre attenta, è apparsa meno reattiva del solito. Eppure la partenza delle Pumine aveva lasciato immaginare ad una gara diversa, con una pimpante Alice Tanase (13) ed un vantaggio che nel primo set era arrivato a +7.

Con pazienza certosina, le romagnole di Bendandi sono sempre riuscite a rimontare i passivi, finendo per dilagare nel finale. Nelle padrone di casa eccellente performance di Rebecca Piva (17), protagonista assoluta del match. Domenica, dunque, le Pumine hanno la chance per rimettere nei giusti binari questi play-off, ma servirà un atteggiamento diverso e una prestazione da Puma.

PRIMO SET: Il muro delle padrone di casa produce il primo punto di marca ravennate. Le Pumine si scatenano e piazzano un filotto di sei punti consecutivi. Inevitabile la richiesta di time-out da parte di coach Bendandi. Le ragazze di Delmati giocano con attenzione e dopo l’ace di Alice Tanase si portano sul 7-13. L’Olimpia recupera tre lunghezze, grazie soprattutto agli attacchi vincenti di Grigolo e Piva. Sul 12-15 coach Delmati ferma il gioco e chiama il time-out. Le Pumine sembrano aver smarrito lo smalto iniziale e i punti di vantaggio si riducono a uno sul 15-16. Tanti errori al servizio da entrambe le parti. Dopo l’attacco di una brillante Piva arriva il punto del 18-18. Ravenna si porta avanti sul 21-20 e coach Delmati chiama il secondo time-out a disposizione. Lpm imprecisa e a tratti impacciata e l’Olimpia ne approfitta per chiudere il set sul 25-22. Primo set buttato al vento dalle Pumine.

SECONDO SET: Si riprende con l’attacco vincente di Tanase. Come nel set precedente le Pumine partono con le marce alte portandosi sull’1-4. Ravenna torna a spingere e si avvicina alla squadra monregalese sul 5-6. Ancora tanti errori al servizio per tutte e due le squadre in campo, ma la Lpm riesce a restare avanti sull’8-12. Sul punteggio di 10-15 coach Bendandi chiama il time-out. Si rientra in campo e le romagnole recuperano due lunghezze. Sul 12-15 questa volta è Delmati a chiamare il time-out. Si sveglia Veronica Taborelli e piazza il punto del 14-18. Nuovo forcing dell’Olimpia, che torna a -2. Ancora un time-out chiesto da Delmati sul 17-18. Come un film già visto Ravenna ritrova la parità sul 20-20. Dopo l’ace di Rebecca Piva si arriva sul 23-21. Le Pumine vanno in tilt e l’Olimpia costruisce tre set-point. Al primo tentativo arriva il punto di Torcolacci per il definitivo 25-21.

TERZO SET: Buona ripartenza delle padrone di casa, che si portano sul 3-0. Coach Delmati chiama subito il time-out. Si torna in campo e Rebecca Piva piazza un altro ace. Pumine allo sbando, sotto 5-0. Girandola di ace delle ravennate che scava un solco decisivo nel punteggio, visto che le romagnole si portano sull’11-2. Le Rossoblù provano a rendere meno “drammatico” lo score e recuperano quattro punti. Le Pumine si portano a -5 sul 14-19. Arrivano sette ser-ball per le padrone di casa. Al terzo tentativo è la solita Rebecca Piva a chiudere i conti sul 25-19.

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Morello, Fortemaggi, Piva 17, Bernabè, Assirelli, Guidi 6, Torcolacci 7, Guasti, Fricano 13, Grigolo 9, Rocchi, Candolfini, Giovanna. Allenatore: Simone Bendandi; 2° All. Odelvyls Speek Dominico

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli 8, Scola, Midriano, Bonifacio 1, Mazzon 7, De Nardi, Bordignon 2, Molinaro 7, Tanase 13, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

ARBITRI: 1° Simone Fontini (Aprilia); 2° Michele Marotta (Prato)