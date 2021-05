Volley maschile A2 - Finale playoff, via alla serie: Taranto sfida Brescia

Si apre alle 18 di oggi, mercoledì 12 maggio, la serie di Finale Promozione dei Play Off A2 Credem Banca. La sfida al meglio delle cinque partite tra la matricola Prisma Taranto e l’outsider Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia spalancherà le porte dell’Olimpo del volley per la vincitrice della contesa.

Il team pugliese, che ha già vinto due volte la Serie A2 (nel 2000 e nel 2006) e giocherebbe l’eventuale Gara 5 tra le mura amiche, ha chiuso la Regular Season al secondo posto per poi eliminare da imbattuto Cantù nei Quarti e Cuneo in Semifinale. I tucani hanno terminato la prima fase in decima posizione, ma hanno saputo cambiare marcia negli scontri diretti a partire dagli Ottavi, turno della doppia vittoria con Castellana Grotte. Le imprese più eclatanti sono arrivate nei Quarti, con l’impresa alla “bella” contro Bergamo, e in Semifinale, con la qualificazione in Gara 4 contro Siena.

La storia dei faccia a faccia tra tarantini e bresciani è tutta da scrivere. Al momento il bilancio è di una vittoria a testa nei due precedenti. Tra i padroni di casa Parodi è a 4 punti dai 400 nei Play Off, tra gli ospiti Galliani, che è alla gara n. 300 in carriera, dista 24 lunghezze dai 2600 punti. Vicini a traguardi importanti anche Bisi (26 punti ai 2500) e Cisolla (27 punti agli 8000).

Gara 1 Finale Play Off A2 Credem Banca

Mercoledì 12 maggio 2021, ore 18.00

Prisma Taranto – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Diretta YouTube