Il “David Giovani” al regista Francesco Amato, per anni cittadino a Cherasco

Il premio per la sezione giovani della 66^ edizione del prestigioso David di Donatello, la cui cerimonia è andata in onda ieri sera su Rai Uno, è stato vinto, con il film “18 regali”, dal regista Francesco Amato, che per parecchi anni ha vissuto nella “Città delle Paci” e dove ancora oggi risiede la sua famiglia.

Il “David Giovani” è stato assegnato da una giuria nazionale di studenti: il film è ispirato alla storia vera di Elisa Girotto, la donna che alla scoperta di un male incurabile ha lasciato 18 regali per i futuri compleanni della figlia. Tra i protagonisti, gli attori Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli e Edoardo Leo.

«L’Amministrazione comunale e tutta la cittadinanza – dichiara il Sindaco Carlo Davico- si congratulano con Amato per il prestigioso premio conseguito, a conferma dei traguardi raggiunti nella sua brillante carriera. Saremmo onorati di ospitarlo in occasione di una serata cinematografica a lui dedicata durante gli appuntamenti estivi».