SP 20, il tratto Racconigi-Cavallermaggiore aspetta di essere sistemato: la palla passa ad Anas

Il tratta della SP 20 tra Racconigi e Cavallermaggiore presenta ancora un manto stradale molto dissestato. Diversi i cittadini che nel corso degli ultimi anni ne hanno segnalato l’incuria.

Da ieri, l’ex strada statale, insieme ad altri 111 chilometri di strade Cuneesi, è passata in capo alla società Anas. Un passaggio che potrebbe comportare a breve un intervento su quel tratto che necessita da tempo di una messa in sicurezza.

“Anas dovrebbe essere pronta a riassestare i pezzi di strada messi peggio - spiega il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro -. Per quanto riguarda il nostro Comune su quella strada i problemi sono due: uno dello stato nel manto stradale e l’altro sull’illuminazione arrivando da Savilgiano. Mi sono ripromesso a tal proposito di chiedere al più presto un incontro ad Anas per parlare di entrambi i temi”.

“E’ previsto - conferma il sindaco di Racconigi Valerio Oderda - un intervento di risistemazione del manto stradale anche in quel tratto, speriamo in tempi brevi. Il tratto Cavallermaggiore-Racconigi è stato più volte oggetto di discussione, ma si aspettava questo passaggio in itinere da più di un anno, speriamo si possa mettere la parola fine alla questione”.

“Con la Provincia - aggiunge il primo cittadino - in questi anni, abbiamo portato a termine diversi lavori sulle strade di Racconigi, mi riferisco alla Racconigi-Casalgrasso, il tratto in via Regina Margherita, quello interno da Racconigi fino all’ex Ilva”.

La Provincia nelle settimane scorse aveva già asfaltato oltre 12 km di strade provinciali nella zona dell’Albese e Saluzzese investendo più di 1 milione di euro ed era intervenuta anche nell’area saviglianese, appunto sulla provinciale 20, tronco Torino-Racconigi, e la provinciale 30, tronco Racconigi-Casalgrasso.

Si tratta di interventi di ripresa della pavimentazione bitumata del piano viabile ormai logoro, tutti finanziati con fondi provinciali, sulle strade su cui è transitato anche il Giro d’Italia 2021. Interventi comunque necessari per la messa in sicurezza della viabilità locale.