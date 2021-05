Agricoltura, Lega: "Avanti con ddl sicurezza alimentare per tutelare consumatori"

“Bene il parere favorevole della commissione Agricoltura al Senato sul disegno di legge in materia di sicurezza alimentare recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria. Un provvedimento molto importante per il settore agroalimentare, che una volta approvato introdurrà l’istituto della diffida quale sanzione dissuasiva in base ai potenziali danni alla salute. Come Lega guardiamo con favore a questo testo, che garantirà una tutela importante ai consumatori, ed attendiamo fiduciosi il vaglio del Parlamento”.



Lo dichiarano i senatori della Lega in commissione Agricoltura e firmatari dell’interrogazione: Giorgio Maria Bergesio, Gianpaolo Vallardi, Rosellina Sbrana, Gianfranco Rufa, Cristiano Zuliani