A Mondovì fa tappa la mostra fotografica "CClimaTT - Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero"

I partner del progetto, tra cui la Regione Piemonte, si propongono di migliorare la conoscenza dei trend e degli effetti che i cambiamenti climatici producono nel territorio transfrontaliero che comprende, in Francia, i parchi nazionali del Mercantour e degli Ecrins e, in Italia, le aree protette delle Alpi Marittime, il parco fluviale Gesso e Stura e le colline di Langa e Barolo.

L'evento espositivo rappresenta un'occasione per gli studenti e per l'intera popolazione di confrontarsi con le conseguenze dei cambiamenti climatici già in atto e prendere coscienza che, anche a livello individuale, è possibile contribuire con azioni virtuose all’adattamento e alla mitigazione del fenomeno.