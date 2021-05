A Niella Tanaro fremono i preparativi per gli eventi estivi dedicati all'arte bianca

A Niella Tanaro fremono i preparativi per gli eventi estivi dedicati alla filiera dal grano al pane.

Ieri mattina, in comune, si è svolto un incontro per definite tempi e modalità per la battitura e la mietitura del grano, in programma per la settimana di Ferragosto quando, come da tradizione, è previsto l'arrivo dei discendenti dei panettieri niellesi emigrati in Francia a inizio '900.

"Sarà un momento magico" - spiega il sindaco, Gian Mario Mina - "La mietitura la faremo al Poggio nel campo di Mario Camilla, ma per gentile concessione, verrà utilizzata anche una parte di grano a Franco Canavese, agricoltore che con entusiasmo ci concederà una porzione del raccolto. Si stanno preparando tutti gli antichi macchinari e le operazioni verranno eseguite in costume dell'epoca. Grazie anche al vice sindaco, Valter Fenoglio che con grande entusiasmo parteciperà con i sui mezzi".

Prossimamente verranno preparate le locandine con tutti i dettagli degli appuntamenti previsti per la settimana.

"Saranno giorni intensi" - prosegue il sindaco - "Ci sarà il forno comunitario acceso per 4/5 giorni grazie all'operosità di Antonino Macrì e poi si preparerà piazza Giondo per la proiezione del docufim "In nome del pane" (realizzato dalla giornalista Géraldine Giraud, ndr). Ci stiamo muovendo, abbiamo tanta buona volontà, speriamo che la fortuna ci assista. La prossima settimana in comune si farà una riunione con tutte le associazioni per definire il programma e per organizzare anche il week-end del 4-5 settembre, che, emergenza sanitaria permettendo, sarà dedicato alla prima edizione di un evento che attendiamo da tempo: la fiera del pane".

La manifestazione, lo scorso anno, era stata annullata a causa dell'emergenza sanitaria, ma in paese i preparativi non si sono mai fermati e sono davvero tante le iniziative che, covid permettendo, animeranno il paese nel corso dell'estate.