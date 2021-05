Ad "Alba Capitale", Francesco Federico Ferrero presenta il progetto del Piemonte "Food Valley"

Dopo il taglio del nastro del Pala Alba Capitale e il via ai primi appuntamenti, entra sempre più nel vivo il programma di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021, la grande rassegna organizzata da Confindustria Cuneo che proseguirà fino alla fine dell’anno.

Sabato 15 maggio, alle ore 17, sul palco del Pala Alba Capitale, in piazza San Paolo, salirà Francesco Federico Ferrero, medico nutrizionista noto al grande pubblico per aver vinto l’edizione 2014 del talent “Masterchef”.

Ferrero presenterà l’ambizioso progetto del comitato che presiede, “Torino-Piemonte World Food Capital”, che punta a trasformare il Piemonte in una “Food Valley” e Torino nella capitale mondiale del cibo, con un ruolo di primo piano per il cuneese: un centro mondiale dell’enogastronomia capace di raccogliere investimenti, trattenere i giovani e attrarre i viaggiatori grazie ad un lavoro di squadra che coinvolga aziende ed istituzioni.

Per partecipare all’evento in presenza (posti limitati) è necessaria l’iscrizione sul sito https://alba2021.confindustriacuneo.it/. Allo stesso indirizzo o sui canali social di Confindustria Cuneo, l’appuntamento potrà essere seguito in streaming.