Aiuti a chi vive e lavora in montagna: 28 milioni di euro per gli impianti di risalita del Piemonte

La protesta dello scorso 22 febbraio, ad una settimana dall'annuncio di non riapertura degli impianti per la pandemia

"Di preciso non sappiamo quale importo arriverà alla Lift. E' un passo nella direzione giusta, ma per ora preferisco non esprimere né soddisfazione né rammarico. Abbiamo consegnato alle nostre associazioni di categoria i conteggi sulle cifre degli anni passati. Per ora non abbiamo cifre, aspettiamo, l'importante che siano sensate".

Commenta così Fulvio Dalmasso, direttore amministrativo della Lift, società che gestisce gli impianti della Riserva Bianca a Limone Piemonte, la notizia che fa respirare la montagna, dopo 15 mesi di buio, soprattutto per quanto riguarda le attività invernali. La pandemia ha impedito la riapertura degli impianti e, a ruota, di tutte le attività collegate. Stazioni, maestri di sci, negozi di noleggio materiale, alberghi, ristoranti, baite. L'economia di interi paesi che vivono di turismo invernale è stata azzerata nella stagione 2020/2021.

Adesso arriveranno 700 milioni, grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis.

Almeno 54 milioni saranno destinati al Piemonte.

In attesa che i tecnici dei ministeri formalizzino lo stanziamento, l’aspettativa è di 28 milioni per sostenere gli impianti di risalita, più altri 8 per maestri di sci e scuole di sci, più altri 18 milioni per le imprese turistiche danneggiate dai divieti.