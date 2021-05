Dalla Regione 760mila euro per la Porta di Valle di Saluzzo

760mila euro al Comune di Saluzzo, come contributo regionale, nell’ambito del bando per la valorizzazione del distretto Unesco piemontese.

A darne l’annuncio Paolo Demarchi, consigliere regionale e consigliere comunale della Città, che esprime la propria soddisfazione per lo stanziamento a fondo perduto dell’ingente contributo.

“Risorse importantissime – commenta – che permetteranno il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ottocentesca area mercatale di piazza Buttini, che diventerà la ‘Porta di Valle’ verso le bellezze paesaggistiche e culturali del Monviso”.

I lavori inizieranno a giugno e tra dieci mesi “Saluzzo potrà contare su un nuovo polo dotato di un ristorante, di una caffetteria, di un emporio nel quale promuovere le eccellenze del nostro territorio, oltre che del nuovo ufficio turistico e di una sala conferenze.

Un inedito ‘contenitore’, unico e innovativo, che saprà accogliere i cittadini e i turisti, per accompagnarli alla scoperta delle bellezze del Saluzzese e per promuovere, in Italia e nel Mondo, i pacchetti di viaggio alla scoperta del Monviso e delle sue valli.

Il mio ringraziamento va quindi alla nostra Giunta che, ancora una volta, ha dimostrato una straordinaria attenzione alla valorizzazione dei nostri territori, nessuno escluso”.

Sempre per quanto riguarda la Granda, il bando Unesco ha garantito lo stanziamento a fondo perduto di ulteriori 600mila euro: 200mila al Comune di Pagno, per il recupero della chiesa della Confraternita, 200mila al Comune di Casalgrasso, per la ristrutturazione del palazzo civico, e 200mila al Comune di Ostana, per la realizzazione del Museo Alpino “Uomo e ambiente” e dello spazio espositivo della valle del Monviso.