Il Comune di Verzuolo cerca comparse per il cortometraggio sulle 12 pergamene di Dante

A.A.A. Il Comune di Verzuolo cerca 15 comparse per il cortometraggio dedicato a Dante Alighieri, in particolare al ritrovamento fortunoso di 12 pergamene del Purgatorio, conservate ora nell’archivio comunale.

È la produzione che il Comune in collaborazione con l’ Associazione culturale Verzuolese (ACV) e con Librarsi APS sta realizzando in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo Poeta e che si colloca nel "Progetto Dantesco" promosso per valorizzare il piccolo tesoro culturale ritrovato. Frammenti di Codice, uno dei più antichi rinvenuti in Piemonte, risalenti al 1350, appena trent’anni dopo la morte di Dante, nel 1321.

Le comparse devono essere verzuolesi e maggiorenni. Le scene si gireranno a Saluzzo, sabato 15 maggio.

Chi fosse interessato può inviare un’email con i propri riferimenti (nome, cognome, numero telefono, età ed indirizzo di residenza) a protocollo@comune.verzuolo.cn.it con oggetto “Disponibilità a fare la comparsa per il cortometraggio su Dante”. Saranno selezionati i primi 15 verzuolesi che aderiranno.

Le 12 pergamene

A scoprire per caso i codici fu nell’800 un farmacista verzuolese: Agostino Savio, che durante alcune ricerche storiche nell’Archivio comunale, scoprì il valore del foglio che "incartava" il volume degli ordinari del 1603.

Il primo a scrivere dell' esistenza di questi frammenti di Codice Dantesco fu invece, nel 1898, Ferdinando Gabotto che citò 2 pergamene di un codice della Commedia del secolo XIV.

Un secondo ritrovamento, attestato verso il 1942 aumenta il numero delle pagine di due fogli usati come copertina del libro dei conti, sempre del 1603.

Secondo quanto emerge il Codice (in tutto 12 pagine del Purgatorio) doveva essere assai elegante, sia per le iniziali presenti in ogni pagina, sia per la nitidezza del carattere e la finezza della membrana.

Gli studi filologici fino ad ora compiuti a proposito del Codice verzuolese (gli ultimi ad opera di Adriana Muncinelli e Paolo Pezzono) gli attribuiscono come datazione l’epoca intorno al 1350 e come autore un “copista dell’Italia nord-orientale che abbia sott’occhio un esemplare dell’Italia media”. Non si tratterebbe dunque di un testo scritto in Piemonte: tuttavia ad oggi il mistero di come tali frammenti siano arrivati in un paesino del sud Piemonte è ancora un mistero.

Alcuni studiosi legano i frammenti verzuolesi a Lagnasco, nella seconda metà del Quattrocento, importante centro agricolo ma anche polo culturale grazie alla famiglia Tapparelli d'Azeglio e alla presenza dell'abate Stefano Talice studioso appassionato del Sommo Poeta.