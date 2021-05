"Inutile atto proibizionista": il no dei Radicali all'ordinanza che vieta il consumo di acolici nell'area della stazione di Cuneo

Dichiara Filippo Blengino, Segretario di Radicali Cuneo: “Aridaje! Il Sindaco Borgna ormai è entrato, a pieno titolo, nel ruolo di sceriffo, con plausi dalla destra cuneese e da gente alla Boselli, che pur di raccattare voti non so che farebbero! Il degrado non si risolve con il proibizionismo o fomentando le lecite paure degli abitanti, con cui si dovrebbe invece dialogare. Il Sindaco dichiara che vietare di bere bevande alcoliche seduti sulle panchine è un modo per la tutelare la salute di tutti, in un periodo di pandemia. Chi non potrà bere sulle panchine all’aperto lo andrà a fare nei bar o, con più rischi a livello sanitario, al chiuso. Mi sembra un provvedimento simile a quello che prevedeva la rimozione delle panchine per evitare che i senzatetto ci dormissero sopra. Non si risolvono i problemi del degrado con i divieti e nascondendo le persone in difficoltà".

"Qui in nome del consenso ormai si fanno le peggio cose: penso, ad esempio, al centro vaccinale realizzato al Movicentro – continua il Radicale – con il non troppo nascosto obiettivo di non permettere senzatetto di dormirci. E non venite a raccontare che era il posto migliore perché vicino all’ospedale, con decine di palestre deserte in città. Non mi pare che altri centri in zone limitrofe a Cuneo siano adiacenti all’ospedale e non a caso ora troviamo questi poveracci bivaccare in condizioni sanitarie ancora peggiori, lungo i fiumi di Cuneo. I problemi vanno risolti affrontandoli seriamente, non cavalcando i mal di pancia della popolazione, emanando ordinanze proibizioniste. Perlopiù è ancora in vigore il coprifuoco alle 22! In base alle condizioni e alle risorse economiche valuteremo – conclude il giovane attivista – un ricorso al TAR".