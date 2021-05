Marco, fratello della campionessa mondiale Marta Bassino, gestirà il rifugio Questa

Marco, 19 anni, il più giovane fratello di Marta Bassino, campionessa del mondo nello slalom parallelo a Cortina d'Ampezzo e vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021, gestirà il rifugio Questa (2388 m in Valle Gesso).

L'occasione giusta al momento giusto e l'amore per le montagne, la natura e il parco Alpi Marittime sono state le motivazioni per intraprendere questa scelta. "Io, come i mie due fratelli, siamo da sempre legatissimi alla Valle Gesso, e fin da piccoli, siamo sempre stati i vicini di casa del rifugio Questa, con quella piccola casetta ai laghi di Valscura, custodita durante l’estate da mio fratello Matteo con l’alpeggio delle sue greggi".