Terminati i lavori nell'ex scuola di Valmorei che avrà presto un nuovo utilizzo

Terminati i lavori del cantiere a San Teobaldo, a Niella Tanaro.

Ultimato l'ascensore installato per collegare i tre piani della struttura della ex scuola di Valmorei, pronta a questo punto per diventare un punto ricettivo.

"Presto si potrà partire velocemente con il bando e vedere così quella struttura, da anni nel limbo, rinascere e trovare nuova vita in un progetto definitivo" - spiega il sindaco, Gian Mario Mina - "E' una grande soddisfazione perché rappresenta un ulteriore passo per vedere raggiunto un nuovo obiettivo della nostra amministrazione".