Crimini digitali in aumento: come navigare in sicurezza?

Ormai è da tempo che si registra un costante aumento dei crimini informatici, e gli ultimi mesi non hanno fatto eccezione. Secondo un recente rapporto , tra ottobre e dicembre 2020, ad esempio, è stato registrato un aumento globale del 60% rispetto ai mesi precedenti e del 400% rispetto all'inizio dell'anno. Questi attacchi colpiscono quasi indiscriminatamente aziende, pubblica amministrazione e utenti privati.

Prendendo in considerazione l'Italia nello specifico, nel corso del 2020 è stato registrato un numero costante di attacchi informatici, ma ne è cambiata la composizione . A fronte di un minor numero di attacchi rivolti alle aziende, probabilmente anche a causa del lockdown e del telelavoro forzato, si è riscontrato un netto aumento degli attacchi a dispositivi personali. Gli utenti comuni sono quindi diventati le vittime preferite dagli hacker.

Tra le tecniche più utilizzate troviamo i malware, programmi di piccole dimensioni, scaricati spesso senza nemmeno accorgersene, che possono fare molti danni. Questi programmi sono infatti in grado di aprire delle connessioni verso l'esterno che permettono a un hacker di introdursi nel dispositivo su cui vengono installati, ottenendo così l'accesso a tutti i suoi contenuti.

Sono molto diffusi anche gli attacchi ransomware. Anche in questo caso si tratta di piccoli programmi che hanno però un'unica funzione: quella di bloccare completamente il dispositivo su cui sono installati e visualizzare un messaggio di richiesta di riscatto.

Infine, continua a essere molto utilizzata anche la tecnica del phishing, che consiste nell'ingannare la vittima spingendola a fornire le proprie informazioni personali, ad esempio attraverso un sito che replica perfettamente quello della propria banca.

Come difendersi dagli attacchi informatici

Poiché gli attacchi verso gli utenti comuni sono in aumento, è fondamentale che tutti siano al corrente dei rischi che si possono correre online e dei modi per proteggersi.

Antivirus e antimalware

Per difendersi dagli attacchi malware e ransomware il metodo più efficace è quello di utilizzare appositi programmi in grado di riconoscere e bloccare questi software prima che possano fare danni. Gli antivirus e antimalware possono infatti essere utilizzati per eseguire scansioni del sistema operativo e individuare i file potenzialmente pericolosi prima che questi vengano avviati. Le versioni più sofisticate sono poi in grado anche di offrire una protezione passiva costante, che esegue una scansione di tutti i nuovi file scaricati, senza che l'utente debba intervenire. Solo in questo modo si può essere sicuri di non essere infettati da malware e ransomware.

Firewall

Un altro modo per proteggersi dal malware, e non solo, è quello di installare un firewall, preferibilmente sul router di casa. Un firewall è un apposito programma che permette di selezionare con precisione quali dispositivi possono collegarsi alla rete domestica, bloccando tutti quelli non autorizzati. Non solo: è in grado anche di bloccare la creazione di connessioni in uscita non autorizzate, come quelle create da alcuni tipi di malware.

VPN

Le VPN sono delle reti private virtuali che fungono da intermediario tra una rete locale e Internet. Collegandosi a un server VPN, viene mascherato il proprio indirizzo IP, in modo che gli hacker non possano utilizzarlo per eseguire i loro attacchi. Inoltre, tutto il traffico viene veicolato attraverso un tunnel criptato, che permette di proteggere tutti i dati inviati e ricevuti: anche se un hacker dovesse intercettarli, infatti, non potrebbe decifrarli perché non in possesso dell'apposita chiave di crittografia.

Per provare questa soluzione di sicurezza è sufficiente scaricare una VPN gratis e configurarla sui propri dispositivi o, ancora meglio, direttamente sul router, in modo che tutta la rete domestica sia protetta. Vale la pena verificare che la VPN scelta sia affidabile e sicura e che utilizzi un protocollo di crittografia avanzato.

Password più sicure

Per difendersi dagli attacchi di phishing, oltre a implementare le soluzioni appena descritte, è fondamentale avere più consapevolezza nella scelta delle proprie password. Una password, per essere considerata sicura, deve essere difficile da indovinare: deve quindi contenere cifre e caratteri speciali, essere più lunga di 12 caratteri e non fare riferimento a informazioni personali. Oltre a ciò, deve essere unica, cioè non deve essere utilizzata per più account diversi. Questo è molto importante: nel caso in cui una password venga malauguratamente scoperta da un hacker, infatti, solo un account sarebbe in pericolo di violazione, mentre tutti gli altri rimarrebbero comunque al sicuro.

Per avere sempre sotto controllo tutte le proprie password, può essere utile affidarsi a un gestore di password. Si tratta di un programma in grado di generare password secondo criteri prestabiliti e memorizzarle, in modo da non doversele ricordare personalmente.