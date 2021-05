La digitalizzazione non ha eliminato del tutto carta e penna

Si è portati a credere che la digitalizzazione abbia annientato completamente carta e penna: in realtà, questo binomio conserva il suo fascino e la sua utilità per svolgere in modo semplice tante piccole attività di tutti i giorni.

Perché acquistare il materiale per la cancelleria?

A qualcuno potrebbe sembrare un po’ fuori del tempo l’idea di prendere appunti o disegnare qualche progetto su un quaderno o un blocco per gli appunti: tuttavia, per quanto la digitalizzazione abbia cambiato tante abitudini quotidiane, non è riuscita ad eliminare del tutto le “soluzioni tradizionali”.

Alcuni potrebbero anche ritenere che ormai è possibile riuscire a risparmiare sulla cancelleria ricorrendo semplicemente ai computer, ai tablet ed agli smartphone, giacché questi strumenti aiutano ad essere operativi ovunque e in ogni istante. Se la flessibilità offerta da questi dispositivi non è ovviamente messa in discussione, ciò che forse è un po’ più discutibile è il fatto che questi apparecchi possano, sempre e comunque, offrire delle risposte ottimali in ogni contesto.

Per quanto siano nati per semplificare la vita di milioni di individui, non soltanto mentre gli stessi si dedicano alle attività lavorative ma anche quelle personali, talvolta, questi dispositivi presentano innegabilmente dei limiti, soprattutto se non sono di alto livello. La digitazione tramite uno schermo o una tastiera, infatti, spesso non permette quella libertà creativa che, invece, carta e penna assicurano in maniera forse un po’ più naturale.

Qualora il proprio device non fosse dotato di una penna, per esempio, potrebbe essere molto difficile ottenere dei disegni contraddistinti dalla piacevolezza tipica del tratto impresso sui fogli dalla mano: ecco perché un blocco appunti, molto spesso, resta uno strumento utile tanto al lavoro quanto a casa.

Carta e penna non moriranno mai (per ora)

Immaginiamo di avere una bella ed interessante idea, magari nel bel mezzo di un momento in cui, peraltro, non abbiamo a portata di mano il nostro dispositivo elettronico. Probabilmente, la prima cosa che ci verrebbe in mente di fare è quella di andare alla ricerca di un pezzo di carta e di una penna, in modo tale da fissare su un supporto questa improvvisa “illuminazione”.

Questa esigenza potrebbe essere ancor più chiara se, per un istante, pensassimo al fatto di voler realizzare lo schizzo di un disegno, quell’idea molto creativa che si è affacciata nella nostra immaginazione per pochi istanti e di cui vogliamo conservare il ricordo, per elaborarla in seguito.

Nulla è più semplice del fatto di tratteggiare –a mano libera – ciò che abbiamo in mente di creare, su un blocchetto di carta: e grazie a questi semplici strumenti, il nostro slancio creativo si fisserebbe su qualcosa, ben visibile e semplice da mostrare e descrivere con altre persone. Allo stesso modo, se fosse necessario annotarsi qualche idea o appunto durante una conversazione, sarebbe molto più semplice ricorrere a carta e penna, piuttosto che digitare in modo accurato tramite una tastiera, magari mentre si è già concentrati su altro.

La digitalizzazione non è sempre conveniente

Ci sono attività che, in ragione delle dimensioni ridotte o proprio per le specifiche esigenze delle stesse, non possono essere organizzate e gestite secondo i modelli tipici della digitalizzazione. In quei casi, ad esempio, i costi o semplicemente le difficoltà di implementazione sovrastano abbondantemente i benefici attesi dalla rivoluzione digitale.

Ecco che, quindi, continuare ad utilizzare soluzioni operative tradizionali – con carta, penna, raccoglitori e quant’altro – può essere il miglior approccio, soprattutto, per non sprecare inutilmente delle risorse in sistemi che poi non sono realmente utili a incrementare la produttività e migliorare il modello lavorativo in genere.

Ecco perché, nonostante possa sembrare il contrario, in tantissime azienda ha ancora senso decidere di continuare ad acquistare il materiale per la cancelleria ed usare soluzioni tradizionali nell’attività di tutti i giorni.