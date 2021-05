Le abitudini dei giocatori nel prossimo futuro

Tra i tanti aspetti destinati a mutare con il tempo in conseguenza dell’evoluzione tecnologica ma anche di fattori imprevedibili (vedasi la pandemia), vi è anche il mondo ludico e dell’intrattenimento. In quest’ultimo settore è centrale la posizione tra gli altri dei giocatori. Il betting, infatti, incarna da anni una forma di gioco individuale o condiviso che ha rimpiazzato le vecchie schedine. Focalizzandosi su eventi perlopiù sportivi, questo contesto ha allargato la propria visione tradizionale spingendosi verso la modernità.

I nuovi crismi del mondo del betting

Ecco quindi che il mondo del betting e più in generale quello dei giocatori si sta adeguando al rapido cambiamento dei tempi. In primis all’evoluzione digitale, che imperversa in qualsivoglia ambito della nostra realtà. E subito dopo ai mutamenti interni alla società stessa, che in funzione della digitalizzazione e di altri fattori citati sopra, ha modificato le proprie abitudini.

Da qui l’esigenza per settori come quello del gioco d’azzardo, di proseguire nella ricerca dello sviluppo e dell’innovazione. In parte già si vedono i frutti di questo discorso con la trasposizione sempre maggiore di esempi come slot, casinò, giochi di carte e così via nello spazio virtuale: approfondisci qui. Ma il tutto può confluire in un prossimo futuro nella sparizione totale del materiale: dunque dei punti scommesse, per dirne una, o ancora di casinò e altri contesti fisicamente presenti nella realtà.

Ovviamente non si tratta di uno scenario immediato, ma è ipotizzabile che ciò si verifichi a stretto giro. Da qui a dieci anni ad esempio, con il risultato di una freddezza e distacco provocato dalla rete che ha la meglio sull’emozione della giocata reale. Un cambiamento insomma non di poco conto, che segnerebbe lo step definitivo di arrivo a cui tenderebbe la parabola del gioco e delle scommesse.

L’immediato futuro

Tutto questo per dire cosa, che i centri scommesse così come casinò e attività similari probabilmente non ora, non tra cinque anni, ma tra dieci o quindici anni assumeranno i contorni sopraelencati. Una trasfigurazione dal reale al virtuale inevitabile. Del resto le abitudini sociali stanno cambiando orientandosi giorno dopo giorno ad una vita online più che offline.

Non ha senso per tanto ignorare tale tendenza di usi e costumi che afferiscono anche all’ambito dell’intrattenimento. Si rischierebbe infatti di perdere una grossa fetta del target di riferimento oltre che di rimanere tagliati fuori dal business principale. Un business derivante dal flusso della rete (siti, portali, piattaforme di betting) che già oggi producono la gran parte degli introiti per il settore in questione.

Infine, da notare come tale digitalizzazione abbatterebbe i costi che comportano locali fisici e gestione annessa per generare unicamente profitti. In virtù della suddetta premessa il futuro prossimo dei centri scommesse e non solo è proteso a mani basse verso il web. Non ci resta che godere ancora per qualche anno della controparte fisica che comunque ha avuto e continua ad avere tra i suoi pro principali l’essere un contesto di aggregazione e condivisione sociale (fermo restando il non trascendere nell’eccesso).