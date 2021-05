Tradizione partenopea della tostatura: il nuovo Kimbo Gusto di Napoli e la comunicazione

È l’antica e inebriante tradizione partenopea del caffè a cui Kimbo fa riferimento, interpretando il ruolo di eccellenza. Un risultato raggiunto ponendo a fondamento quei talenti che assicurano alta qualità, come la tostatura: fattore determinante per la lavorazione, capace di cogliere l’anima di sapore del singolo chicco.

Come tratto distintivo, la tostatura diventa il perno attorno al quale viene costruito un inedito linguaggio visivo capace di veicolare emozioni e presente sui pack di Kimbo. Da poco inaugurata, la strategia di comunicazione ha interessato, in un primo momento, le capsule compatibili con le macchine ad uso domestico Lavazza® A Modo Mio®*.

È stata poi estesa alla presentazione della novità per moka caffè macinato Gusto di Napoli. Il packaging mette in evidenza, in una chiave inedita e originale, la promessa del brand: “Il talento napoletano della tostatura”.

Sfruttando una chiave comunicativa che ricorre a chiarezza e capacità di coinvolgere, le confezioni impiegano vari elementi, a partire dal pay-off “Il caffè di Napoli”, collocato sotto il logo dell’azienda, evidenziandone l’intima connessione con l’autentica tradizione del caffè napoletano.

Ulteriori aspetti specifici sono il bollino Italian Quality, fattore di continuità tra la gamma italiana e quella estera, e il timbro “Il talento napoletano della tostatura”. Questo diventa il sigillo di garanzia di un caffè tostato a regola d’arte.

Al centro del pack c’è l’esclusiva tostatura di Kimbo, alla base dello storytelling del brand. La confezione riporta infatti i chicchi appena tostati, ingrediente fondamentale per la creazione di un caffè cremoso e intenso. La tazza in vetro sulla sinistra migliora l’appeal del pack.

Sono tutti aspetti della comunicazione che ritroviamo nella confezione del nuovo Kimbo Gusto di Napoli: il riferimento per il mondo della moka che coincide con un’esperienza sensoriale tra le strade partenopee. I suoi segreti sono ingredienti speciali: le migliori origini di Arabica e Robusta e la tostatura napoletana.

È così che prende forma un caffè straordinariamente corposo, dolce e intenso, che si distingue anche per sentori di cioccolato fondente e spezie. La nuova miscela firmata Kimbo si rivolge ai consumatori del macinato che vogliono approfittare del suo gusto distintivo e autentico.

*Questo marchio non è di proprietà di Kimbo.