Taglio sicuro degli alimenti e manovre di disostruzione pediatriche: un corso al salone polivalente di Cervasca

Mercoledì 26 maggio con doppio orario 15-16 e 16-17 presso il Salone Polivante di Cervasca in via Roma si terrà un incontro con l'ostetrica Nicole Bullano e l'infermiera pediatrica Serena Serra.

Al centro dell'incontro il taglio sicuro degli alimenti e manovre di disostruzione pediatriche.

I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi per garantire una supporto più facilitato sia sulla parte teorica che su quella pratica.



Il progetto di prevenzione primaria e secondaria per i genitori e per tutti coloro che sono a contatto con i bambini è nato nel territorio dell'Unione Montana Valle Grana con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con i pediatri di libera scelta e il personale di pediatrica dell'Ospedale Santa Croce e Carle.



Per aderire agli incontri si potrà contattare le assessore Daniela Benessia (3284577100) e Nadia Martini (3280828030).