La Black Racing Squadra Corse inizia alla grande la Coppa Italia di Velocità

Scarperia (FI). E’ stato un avvio a dir poco positivo, quello offerto dai piloti della Black Racing Squadra Corse, sempre assistita dalla Penny Racing Service, impegnati sul Circuito Internazionale del Mugello.

A scendere in pista, per la squadra cuneese portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, sono stati Stefano Boselli e Nicola Chiarini nella Pirelli 600, in sella alle Yamaha R6, con il primo tredicesimo il sabato e nono la domenica ed il secondo che è stata la vera rivelazione del wek end, in quanto è riuscito addirittura a salire sul secondo gradino del podio. Il reggiano Davide Pezzi, ha gareggiato per l’occasione come wild card nella difficile Pirelli 1000, alla guida di una Aprilia RSV4, portando a casa due prestazioni di rilievo e chiudendo a ridosso della ventesima piazza la gara della domenica.

"Un inizio di stagione così non lo avrei mai immaginato - ha esclamato il team manager Simone Barale -, la scommessa di puntare sul nostro giovane Nicola Chiarini, classe 2004, si è rivelata azzeccata. Un doppio podio all'esordio di stagione, in una classe tutta nuova, è il bottino di questo promettente pilota che, alla sua prima gara con una 600, ha battagliato nelle posizioni di vertice classifica, portando a casa un secondo posto assoluto in gara 1al sabato, quando è stato premiato come miglior Rookie (best lap 1:56:267) ed una quinta piazza assoluta in gara due, disputata la domenica, nella quale è stato rallentato da un problema tecnico occorsogli nell'ultimo giro, terminando comunque terzo di categoria.

Stefano Boselli si è piazzato tredicesimo in gara 1 e nono in gara 2, pertanto entrambi i piloti del team sono giunti nella Top Ten nella giornata della domenica. Sono davvero contento e soddisfatto per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata da tutto il team".

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor che supportano la squadra: TOP Serramenti, Poppi Clementino S.p.A., Istituto Ottico Boselli, TOP Serramenti Design, Magazzini Edili Tontine, Tipolito Martini S.r.l., LM Consulting, CTM S.r.l., OMEC Costruzioni Meccaniche, Moss S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Autotrasporti Ghibaudo Claudio, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, CLM Impianti Elettrici, Legatoria Europa, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura e un grazie, per il supporto, ai partner tecnici Penny Racing Service, Spider, Magigas, Graph-Art, Vircos, Al Cappello Alpino.

Il prossimo appuntamento con le gare della Coppa Italia Velocità sarà per il weekend del 5/6 giugno, quando si correrà sull'Autodromo Internazionale "Piero Taruffi" di Vallelunga.