Domande per i “voucher scuola” della Regione entro il 18 giugno

Al via il bando per l’assegnazione dei “voucher scuola” regionali per il nuovo anno scolastico. Due le tipologie di contributo che si possono chiedere: il voucher da utilizzare per il pagamento delle spese di iscrizione e frequenza presso le scuole paritarie e quello per libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti. Nel voucher è compreso anche il contributo statale per i libri di testo.

Fino al 18 giugno potranno presentare domanda gli studenti residenti in Piemonte iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie, nonché agenzie accreditate per l’obbligo formativo, che non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria, che non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di età e le cui famiglie presentino un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità non superiore a 26.000 euro.

Quest’anno cambiano però le modalità di presentazione della domanda: questa non sarà più effettuata su Sistema Piemonte ma su Piemonte Tu, il portale di accesso unico per i servizi al cittadino, che consentirà una compilazione più semplice e veloce, anche da smartphone.

Per accedere alla procedura on line di presentazione della domanda è necessario compiere alcuni passi importanti:

dotarsi dell'Isee 2021

richiedere le credenziali Spid

registrarsi sulla piattaforma PiemonteTu (utilizzando le credenziali Spid o quelle di Sistema Piemonte usate per precedenti bandi se ancora attive)

attivare le notifiche per il servizio "TUIstruzione - Voucher Scuola" nella sezione "Configurazione notifiche"

Per aiutare le famiglie e gli studenti, la Regione Piemonte ha predisposto un breve videotutorial che spiega in modo chiaro tutto quello che è necessario sapere. La procedura da seguire è poi illustrata sul sito internet della Regione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde gratuito 800-333-444 (orario 8-18).

In ogni caso, per avere un aiuto nella compilazione della domanda, oltre che per la richiesta delle credenziali Spid, i cittadini braidesi possono rivolgersi all’associazione di volontariato "Insieme" di corso IV Novembre 28. È possibile prenotarsi al numero 371-3200552 o chiedere informazioni scrivendo a insiemetrasporti@gmail.com. (rb)

Info: Città di Bra – Ufficio Scuola

tel. 0172.438328 – ufficio.scuola@comune.bra.cn.it