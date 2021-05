Calcio: la scuola portieri di Enrico Vaudagna riparte con interessanti novità

Con il Piemonte che ha lasciato la famigerata "zona rossa", sono ripartite le lezioni (individuali, in coppia o in terna) al "Centro Allenamento Portieri Saluzzo" del Direttore Tecnico Enrico Vaudagna (ex portiere della Primavera della Juventus, oggi allenatore portieri del Fossano Calcio in Serie D) e del Direttore Organizzativo Danilo Careglio.

Come sempre, le lezioni sono aperte a portieri (di tutte le eta' e di tutte le societa') che vogliano affinare la loro preparazione attraverso un programma personalizzato.

Intensa anche l'attivita' riguardante i "Camp Estivi": la Scuola ha in programma ben 9 settimane di stage, organizzati in collaborazione con la "Scuola Calcio Flc" (5 luglio - 1 agosto), col "Fossano Calcio" (28 giugno - 18 luglio), con la societa' "Valle Po" (21-27 giugno) e con la societa' "S.C. Musiello '90" (28 giugno - 4 luglio).

In tutti questi Camp, sara' la Scuola di Enrico Vaudagna a seguire l'Area Portieri.

Grandi novita' riguardano anche lo staff; per garantire ai tesserati una disponibilita' di giorni ed orari pressoche' totale ed una possibilita' di libera scelta tra allenamenti individuali o di gruppo, sono entrati a fare parte dello staff Francesco Boglione, Enrico Chiapale e Tiziano Moi.

In questo caso la scelta della Scuola e' stata chiara e distintiva: tutti i collaboratori sono allenatori portieri patentati almeno fino alla Serie D, con l'eccezione del Direttore Tecnico Vaudagna, in possesso del patentino per la Serie A.