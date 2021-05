Centinaia di musulmani al parco fluviale di Cuneo per la celebrazione di Eid al-Fitr

Erano centinaia, molti in abiti tradizionali, i musulmani che questa mattina 13 maggio, attorno alle 8.30, si sono radunati nell'area del parco fluviale di Cuneo per la preghiera che segna la fine del Ramadan, con la festa della Rottura del digiuno, Eid al-Fitr

Un momento che normalmente viene celebrato al palazzetto di San Rocco Castagnaretta ma che, per il Covid, si è svolto all'aperto, in un campo da calcio, per garantire il distanziamento.

Da oggi per i musulmani temina il periodo di trenta giorni di digiuno giornaliero fino al tramonto - tranne che per i praticanti anziani, incinta, in allattamento, affetti da diabete o da malattie terminali oppure ancora in periodo mestruale - astensione dal fumo e dalle pratiche sessuali.