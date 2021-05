Metà degli italiani taglia sugli sprechi: la soddisfazione di Coldiretti Cuneo

È quanto emerge dai risultati di un sondaggio condotto sul sito www.coldiretti.it in occasione dell’Overshoot Day, giornata indicativa nel quale un Paese o l’umanità consuma interamente le risorse prodotte dalla Terra nell'intero anno, che l’Italia ha raggiunto il 13 maggio. Da oggi, per tutto ciò che utilizziamo, siamo in debito con il nostro Pianeta. Per dare un’idea dell’impiego che il nostro Paese fa delle risorse naturali, per far fronte al consumo attuale annuo l’Italia avrebbe bisogno di quasi tre pianeti Terra. Nonostante la situazione preoccupante per lo stile di vita degli italiani dal punto di vista dell’efficienza energetica, dello sviluppo urbanistico, dello sfruttamento delle risorse da parte della popolazione, si registrano dati incoraggianti sul piano della riduzione dello spreco alimentare.