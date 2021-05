A Cuneo la manifestazione di solidarietà con Israele

E' in programma per oggi, venerdì 14 maggio, alle ore 18, a Cuneo, di fronte alla Sinagoga, in contrada Mondovì, la manifestazione di solidarietà con Israele, promossa dall'Associazione Italia-Israele e dalla Comunità ebraica.

L'intento è esprimere solidarietà con Israele, "l'unica democrazia nel Medio Oriente - spiegano i promotori - che esercita il pieno diritto di difendersi, a fronte dell'aggressione da parte di Hamas, nel cui programma è da sempre la distruzione dello Stato ebraico.

Ogni equidistanza tra aggrediti e aggressori è ipocrita e immorale. Hamas opprime la popolazione di Gaza e destina le risorse finanziarie messe a disposizione dalla comunità internazionale per armamenti (razzi, droni) e per tunnel sotterranei, con lo scopo di uccidere quanti più israeliani possibile. Israele è un Paese multietnico, e garantisce tutti i diritti a tutti i cittadini, compresi gli arabi israeliani, ben rappresentati in Parlamento e nelle istituzioni.