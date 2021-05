"A favore della cultura c'è bisogno di importanti progettualità": incontro online ICOM Piemonte e Valle d'Aosta

In previsione della Giornata Internazionale dei Musei 2021, il 18 maggio, ieri pomeriggio è avvenuto un importante incontro online promosso dal Coordinamento regionale Piemonte e Valle d’Aosta.

Moltissima partecipazione. Realtà museali grandi e piccole, ma anche associazioni culturali, del territorio piemontese. Insieme per confrontarsi, per arricchirsi vicendevolmente.

Ripresa e resilienza. Si è iniziato così, richiamando all'importanza di questi due termini, perché moltissime sono state le difficoltà che i musei in questo tempo di pandemia si sono trovati inaspettatamente a dover fronteggiare.

Quel trovarsi impreparati nella gestione di una situazione assolutamente insolita e la chiusura, raccontata nelle differenti esperienze, che per tutti ha comportato un reinventarsi. Da parte di tutti un non volersi arrende.

La promozione di un'offerta online ha visto potenzialità ma anche difficoltà. Tra quest'ultime, il venir meno o comunque essere minori le collaborazioni con gli istituti scolastici. Un aspetto che ha inciso in modo particolare su una specifica ed articolata figura: l'educatore museale.

Un ruolo non facile, essendo non soltanto portatore di contenuti educativi e/o curiosità, ma persona in grado di sintonizzarsi con l'emotività, in particolare dei bambini e dei ragazzi.

La figura è poco riconosciuta e non vi è attualmente ancora una chiara posizione occupazionale, a differenza per esempio della persona addetta alla biglietteria o della guida museale.

Nel percorso di formazione l'esigenza, così, di trasmettere ai futuri educatori museali non soltanto specifiche competenze in termini di nozioni ma anche capacità legate al modo di porsi ed interagire. Una formazione che quindi non vuole soltanto condurre ad un saper fare, ma ad un saper essere. La formazione fare che sia preziosa anche poi per il riconoscimento effettivo di questa importante figura.

"A favore della cultura c'è bisogno di importanti progettualità". Si attende ora la giornata del 18 maggio che, portando a confronto le esperienze delle varie Regioni, servirà a delineare nuove prospettive a favore del riconoscimento e della promozione culturale.

Oltre a Michela Rota, coordinatrice ICOM Piemonte e Valle d'Aosta, è stata presente all'incontro Adele Maresca Campagna, presidente ICOM Italia. A coordinare il dibattito Silvia Mascheroni, Università Cattolica di Milano e ICOM Italia.