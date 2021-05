A Priola al via il progetto di didattica all'aperto "Imparando al Parco"

Al via al progetto di didattica outdoor "Imparando al Parco" nel comune di Priola.

Questa settimana i bambini della scuola primaria hanno ricevuto dall'amministrazione un kit con grembiule e attrezzi per iniziare la creazione dell'orto parco: un'area, a forma di foglia, creata grazie all'aiuto di alcuni volontari, dove i bambini hanno iniziato a inserire diverse tipologie di piantine ed erbe aromatiche.

Nelle scorse settimane, i bambini avevano già sistemare, insieme alle maestre e ai volontari dell'associazione "Amici di Pievetta", le aiuole di fronte al municipio e alla scuola.

Con la fase "L'orto parco" il progetto di didattica all'aria aperta ha preso ufficialmente il via, favorendo un tipo di apprendimento che consentirà ai bambini di "imparare facendo", osservando direttamente il ciclo vegetativo di alcune specie di ortaggi dalla semina alla raccolta.

Il progetto, che ha preso avvio negli ultimi mesi di questo anno scolastico, verrà incrementato con nuove attività a partire da settembre, incentivando la didattica outdoor, un vero toccasana dopo tutti i mesi di DAD affrontati.

Il comune di Priola ringrazia per la realizzazione di questa iniziativa tutti i volontari, in particolare, Max, Renzo, Federico e Bruno per la sistemazione delle staccionate, la ditta Turco di Bagnasco per il terriccio e "Tutto per la casa" di Garessio per i pallet e, ovviamente, le insegnanti e i bambini, protagonisti del progetto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il comune tel. 017488018