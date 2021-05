A Roburent la prima giornata per la pulizia dei sentieri

Il comune, negli scorsi giorni, aveva lanciato un appello a tutta la cittadinanza per cercare volontari che potessero aiutare nelle operazioni.

Numerosi cittadini hanno risposto all'appello per il primo appuntamento, che si è svolto nella giornata di mercoledì 12 maggio. I volontari, con il vice sindaco, Mirella Salvatico, hanno dedicato la giornata alla sistemazione dell'area boschiva attorno al capoluogo.

L'amministrazione ringrazia tutti gli intervenuti per il prezioso contributo dato per il bene comune e per l'attenzione dimostrata verso il paese.