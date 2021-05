Ad Alba contagi ancora in calo: 66 positivi, tre i ricoverati in ospedale

Scende ancora il numero dei contagi ad Alba, ormai lontanissimi dagli oltre 500 del marzo scorso . Secondo l’ultimo aggiornamento appena diffuso dal Comune si sono infatti ridotti a 66 i residenti albesi attualmente positivi al Covid-19, di cui 3 ricoverati in ospedale, contro i 74 positivi e 4 ospedalizzati di sette giorni fa.



Negli ultimi sette giorni la capitale delle Langhe non ha fatto inoltre registrare nuovi decessi, fermi alle 70 vittime da inizio pandemia segnalate alla fine della scorsa settimana, mentre i guariti sono saliti a quota 1.303 (erano 1.299)



“I numeri questa settimana sono incoraggianti, coi contagi ancora in calo e nessun nuovo decesso – afferma il sindaco Carlo Bo -. In base ai dati comunicati dall’Asl Cn2 oggi i ricoveri Covid all’ospedale Ferrero di Verduno sono 42, di cui solo più tre in terapia intensiva, a fronte di 178 ricoveri ordinari. Per quanto riguarda i vaccini sono oltre 73mila le dosi somministrate, di cui più di 25 mila seconde dosi. Sono state programmate tutte le preadesioni fino a giovedì scorso, compresi i cinquantenni”.